Враг продвинулся под Купянском и Северском: где еще активизировались бои – обзор и карты ISW

Институт изучения войны описал изменения в ситуации на фронтах в Украине и России в новом отчете от 12 апреля. Продвижение врага зафиксировано на нескольких направлениях.

Их американские аналитики показали на обновленных картах. Их и основные выводы ISW публикует 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 11 апреля

11 апреля российские войска продолжают наступать на украинские позиции, оставшиеся в Курской области, но подтвержденных продвижений не было. Без изменений и в Белгородской области.

области, но подтвержденных продвижений не было. Без изменений и в области. На севере Сумской области наступления россиян не привели к продвижениям, как и на севере Харьковской области. До Боровой и Лимана продвижений также не было.

области наступления россиян не привели к продвижениям, как и на севере области. До Боровой и Лимана продвижений также не было. А вот на Купянском направлении оккупанты имели успехи. Атакуя при поддержке бронетехники, они прошли на север от Степной Новоселовки.

направлении оккупанты имели успехи. Атакуя при поддержке бронетехники, они прошли на север от Степной Новоселовки. Российские войска продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры от 11 апреля показывают, что они прошли на юг от Васюковки, это на юго-запад от Северска.

Боевые действия в Украине и России за 10 апреля / Карты ISW

В городе Часов Яр изменений не зафиксировано, на Торецком направлении оккупанты продвигались, в частности на северо-восток от Нелиповки, но дальше непонятно, удается ли им удерживать позиции.

изменений не зафиксировано, на оккупанты продвигались, в частности на северо-восток от Нелиповки, но дальше непонятно, удается ли им удерживать позиции. На Покровском направлении изменений не было, но на Новопавловском россияне продвигались. Геолокационные кадры от 11 апреля показывают их на северо-восток от Надиевки.

направлении изменений не было, но на россияне продвигались. Геолокационные кадры от 11 апреля показывают их на северо-восток от Надиевки. На Кураховском направлении наступления оккупантов не имели успеха, но вокруг Великой Новоселки произошли изменения. С геолокационных свидетельств известно, что россияне продвинулись на восток от Шевченко.

направлении наступления оккупантов не имели успеха, но вокруг произошли изменения. С геолокационных свидетельств известно, что россияне продвинулись на восток от Шевченко. Наступательные действия оккупантов на западе Запорожской области к продвижениям не привели. В Херсонской области фиксировали ограниченные атаки, так же без успехов.

, ISW отметил, что российские войска продвинулись под Купянском, Северском, Новопавловкой и Великой Новоселкой.

В отчете за предыдущие сутки Институт изучения войны отмечал, что российские войска имели успехи у Торецка и Покровска, но не везде удерживают устойчивые позиции. ВСУ же продвигались в районе города Часов Яр, но продвижение имели там и оккупанты.