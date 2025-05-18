18 мая, 03:58
ISW утверждает, что враг захватил Багатырь и несколько сел возле Торецка: карты и анализ боев
Основні тези
- ISW сообщает о продвижении российских войск на Торецком и Новопавловском направлениях, в частности о захвате Багатыря.
- Украинские войска же продвинулись на Лиманском направлении, но российские еще имели успехи в Часовом Яру и у Покровска.
Институт изучения войны 18 мая опубликовал новый суточный отчет по боям в Украине. Аналитики отметили ряд изменений на линии фронта через геолокационные видеозаписи.
Российские войска продвинулись на нескольких участках, в частности на Торецком и Новопавловском направлениях. Выводы ISW и обновлении карты публикует 24 Канал.
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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 18 мая
- Бои в Курской области продолжались 16 и 17 мая, по Белгородской – ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности там.
- В Сумской области оккупанты продолжали наступать, но подтвержденного прогресса не достигли. Похожая ситуация была в Харьковской области, а Купянском направлении и возле Боровой.
- На Лиманском направлении продвинулись Силы обороны Украины. Геолокационные видеозаписи от 16 мая свидетельствуют, что украинские войска прошли в центральной части Торского, что к востоку от Лимана.
- На Северском направлении россияне не продвинулись, но имели успехи в Часовом Яру. Геолокационные видеозаписи от 17 мая показывают, что они продвинулись в центральной части города.
- Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокация показывает, как они поднимают свои флаги в центре Александрополя и в Новой Полтавке, что на юго-запад от Торецка. Эти населенные пункты оккупанты, вероятно, захватили.
Так изменилась линия фронта в Украине и России за 17 мая / Карты ISW
- Другие геолокационные видеозаписи свидетельствуют, что российские войска продвинулись в юго-западной Дилиевке, что к северу от Торецка, в западной Старой Николаевке, что к юго-западу от города, и к западу от Новой Полтавки.
- На Покровском направлении оккупанты также проснулись. Видеозаписи показали, что они прошли на северо-восточной окраине Даченского, что к югу от Покровска.
- Российские войска продвинулись на Новопавловском направлении. Данные геолокации от 16 мая свидетельствуют, что они прошли на юго-восток от Богдановки, что на юго-восток от Новопавловки.
- Также россияне продвинулись на Кураховском направлении. Видео показали, как они поднимают свои флаги в Багатыре к западу от Курахово, то есть они захватили это поселение (заметим, Генштаб в своем отчете писал, что все атаки врага там ВСУ отбили). Другие записи свидетельствуют, что российские войска прошли на юг от Одрадного, что на юго-запад от Курахово.
- На направлении Великой Новоселки оккупанты подтвержденного прогресса не достигли, так же на Запорожском направлении. Ограниченные наступательные операции проводил враг и на Херсонском направлении, об их успешности Институт не информирует.
Подытоживая, ISW отметил, что ВСУ продвинулись вблизи Лимана, а российские войска – вблизи Часового Яра, Торецка, Покровска, Новопавловки и Курахово.