ISW показал продвижение оккупантов на многих направлениях за сутки: обзор боев и карты фронта

Институт изучения войны выпустил ежедневный отчет о войне в Украине и России 8 апреля. Геолокационные видео и другие свидетельства показали некоторые изменения на линии фронта.

Оккупанты имели продвижение на разных участках. Карты и основные выводы из сводки ISW публикует 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 8 апреля

Российские войска продвинулись в Курской области. Геолокационные видео от 7 апреля показывают их в западном и южном селе Гуево, что к югу от Суджи. В Белгородской области россияне продвинулись в центральную Демидовку.

области. Геолокационные видео от 7 апреля показывают их в западном и южном селе Гуево, что к югу от Суджи. В области россияне продвинулись в центральную Демидовку. У Харьковской области россияне не продвигались, на Купянском направлении также, как и к Боровой и Лиману. Но на Северском направлении они прошли на север от Верхнекаменского, что к востоку от Северска.

области россияне не продвигались, на Купянском направлении также, как и к Боровой и Лиману. Но на направлении они прошли на север от Верхнекаменского, что к востоку от Северска. Наступление врага на Часов Яр не имело успехов, но на Торецком направлении он имел продвижение. Оккупанты прошли к юго-западному отвалу шахты "Центральная" на юго-западе Торецка.

Боевые действия в Украине и России за 7 апреля / Карты ISW

На Покровском направлении российские силы немного продвинулись в юго-западной Успеновке, что на юго-запад от Покровска, а также в центральную и западную Лысовку, что на юг от Покровска.

направлении российские силы немного продвинулись в юго-западной Успеновке, что на юго-запад от Покровска, а также в центральную и западную Лысовку, что на юг от Покровска. На Кураховском направлении россияне не подтвердили продвижений, но геолокация показала, что они прошли на северо-восток от Привольного, что на северо-запад от Великой Новоселки .

. К западу Запорожской области российские войска продвинулись до западного Степного, что на северо-запад от Роботино. На Днепровском направлении россияне 6 и 7 апреля вели ограниченные наступательные действия, но не продвинулись.

, ISW отметил, что российские войска продвинулись в Курской и Белгородской областях, вблизи Северска, Торецка, Покровска, Великой Новоселки и на западе Запорожской области.

В предыдущем отчете Института изучения войны, опубликованном 7 апреля, говорилось, что украинские войска продвинулись в направлении Боровой. В то же время российские военные отмечали успехи в Курской области, у границ Сумской, вблизи Купянска, Торецка, Покровска и Курахово.