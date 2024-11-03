Оккупанты продвинулись в Украине только на одном направлении: ISW показал новые карты боев

Институт изучения войны 3 ноября обнародовал новый аналитический обзор ситуации на фронтах в Украине и России. Отчет содержит также обновленные карты боев.

Специалисты ISW заметили, передает 24 Канал, передвижения армии России и ВСУ. Речь идет о периоде 1 и 2 ноября 2024 года.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 3 ноября

Украинские и российские силы незначительно продвинулись на северо-запад от Суджи на фоне продолжения боевых действий в Курской области России.

на фоне продолжения боевых действий в Курской области России. Российские войска 1 и 2 ноября продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от города Харьков возле Волчанска и к северу от Харькова вблизи Глубокого, но не продвинулись.

и к северу от Харькова вблизи Глубокого, но не продвинулись. 2 ноября российские войска продолжили наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная. Однако ISW не нашел визуального подтверждения утверждений россиян о продвижении.

– Сватово – Кременная. Однако ISW не нашел визуального подтверждения утверждений россиян о продвижении. Россияне продолжали наступательные операции на северском направлении, в частности в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки, но не сделали подтвержденного продвижения. То же самое касается и района Часового Яра .

. 1 и 2 ноября армия России продолжала наступление в районе Торецка и на юго-запад от города в направлении Щербиновки и Сухой Балки. Без продвижений.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине / Изображение ISW

К сожалению, есть подтвержденные продвижения российских войск на юго-восток от Покровска в районе Селидово . Россияне утверждали, что дошли до окрестностей Григорьевки, но ISW не наблюдает визуального подтверждения этих заявлений.

. Россияне утверждали, что дошли до окрестностей Григорьевки, но ISW не наблюдает визуального подтверждения этих заявлений. Российские войска продвигались на север от Курахово , но данных за 1 и 2 ноября по этому поводу не было. На Угледарском направлении подтвержденных изменений линии фронта также не было.

, но данных за 1 и 2 ноября по этому поводу не было. На Угледарском направлении подтвержденных изменений линии фронта также не было. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей 2 ноября. Но в Запорожской области ограниченные бои продолжались, в частности возле Нестерянки к северо-западу от Роботино .

. На территории Херсонской области, в частности островов дельты Днепра, происходили боевые действия, но подробности не известны.

Итак, за проанализированный период специалисты американского Института изучения войны обнаружили продвижение российской армии фактически только на одном направлении. Однако активные бои продолжаются на многих участках фронта.