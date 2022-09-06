Нет данных о безопасности персонала ЗАЭС и преступлениях россии, – омбудсмен раскритиковал отчет МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии посетило с миссией Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Они обнародовали отчет, но не обратили внимание на безопасность персонала.

Об этом 6 сентября написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Ознакомился с отчетом миссии МАГАТЭ по Запорожской АЭС. В целях безопасности граждан Украины и мира поддерживаю вывод о необходимости демилитаризации ЗАЭС", – написал Лубинец.

Побудят россию и дальше совершать преступления

Омбудсмен отметил, что отчет почти не обращает внимания на безопасность персонала. Также МАГАТЭ проигнорировало военные преступления, которые совершают российские оккупанты в отношении работников атомной станции. По словам Лубинца, говорится об убийствах, пытках, незаконных арестах и уголовном преследовании.

В отчете указали лишь о стрессовых условиях, давлении и угрозах, которые возникают перед персоналом станции, однако не упоминают внесудебные казни персонала российскими военнослужащими, о которых уже известно,

– сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что безопасность персонала не касается политики. Именно от этих людей зависит ядерная безопасность, поэтому нельзя молчать о военных преступлениях россиян. Лубинец назвал ошибкой замалчивания преступлений, поскольку это побуждает россию к продолжению практики с террором.

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россии безразличны любые отчеты

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россия, несмотря на визит МАГАТЭ, продолжает обстреливать Запорожскую АЭС. Сейчас на станции находятся 2 международных представителя. Оккупанты 5 сентября били по последней линии энергопередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины.

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