Новый отчет ООН по климату является жестким предупреждением для человечества – Голос Америки
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
Вред, который нанесли люди планете, уже нельзя восстановить. Впрочем, еще не поздно изменить курс, чтобы предотвратить катастрофические последствия. Это один из главных выводов нового отчета Организации Объединенных Наций о климатических изменениях.
Чтобы остановить глобальное потепление, необходимы масштабные и быстрые меры по уменьшению выбросов парниковых газов. Климатическая система планеты определенно пострадала от человеческого воздействия.
К теме "Красный код для человечества": генсек ООН отреагировал на отчет по изменениям климата
Это вызвало повышение температуры земной поверхности. Уровень мирового океана может подняться на 2 метра уже к концу века.
США расширяют санкции против Беларуси
Соединенные Штаты Америки расширяют санкции против режима Александра Лукашенко и его пособников. Соответствующий приказ президент Джо Байден издал 9 августа – в годовщину президентских "выборов" в Беларуси. В документе отмечается:
- вредная деятельность белорусского режима;
- притеснения демократии, прав человека и основополагающих свобод в Беларуси, в частности скрытые и репрессивные действия на сфальсифицированных президентских выборах и после них;
- уничтожение политической оппозиции.
Новый пакет американских санкций содержит блокировку активов, визовые ограничения для членов белорусского правительства. Дополнительные санкции против Лукашенко ввели также в Великобритании и Канаде.
Читайте также США ввели самые масштабные санкции против Беларуси
Блинкен прокомментировал агрессию России в Черном море
Госсекретарь США Энтони Блинкен обратил особое внимание на вопрос агрессии России против Украины в Черном и Азовском морях во время своего выступления на заседании Совбеза ООН по безопасности судоходства. Участие в виртуальных дискуссиях принял и президент России Владимир Путин.
Годовщина начала агрессии России в Грузии
В годовщину начала российской военной агрессии против Грузии спикер Государственного департамента США Нед Прайс призвал Россию немедленно прекратить оккупацию страны. Он опубликовал видео в социальных сетях.
Российские войска 13 лет назад незаконно вторглись в Грузию, убили сотни мирных жителей и вынудили тысячи людей покинуть свой дом.Отметим! До сих пор почти 20% Грузии оккупированы Россией.
Полный выпуск программы "Голос Америки" за 9 августа: смотрите видео