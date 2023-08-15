Важный момент: Рада поддержала позитивный сдвиг в борьбе с коррупцией

Мы на пути к возобновлению отчетов политических партий. От призывов политиков не делать этого мы наконец пришли к поддержке законопроекта в первом чтении. Такой шаг важен и очень актуален: прозрачной деятельности чиновников и политических партий от нас требуют европейские экзаменаторы. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Поддержка этой инициативы в целом поможет антикоррупционным и правоохранительным органам отследить происхождение средств на предмет коррупции и российского влияния.

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На прошлой неделе народные депутаты собирались в сессионном зале, чтобы рассмотреть ряд законопроектов. С одной стороны, хочется упомянуть об абсолютно неуместном законопроекте 5431. Согласно ему Антимонопольный комитет становится тенью правоохранительных органов, но все еще остается политически зависимым из-за того, что порядок назначения руководства не изменили. Я такое решение не поддерживал, а большинство моих поправок не были рассмотрены.

С другой стороны, в аспекте борьбы с коррупцией произошло и действительно положительное смещение: наконец-то мы рассмотрели и поддержали проект закона, обязывающий политические партии отчитываться снова. Пока только в первом чтении, но у инициативы есть все шансы быть принятой окончательно.

Когда партии должны отчитаться?

Экскурс в недавнее прошлое: политические силы в Украине (как парламентские, так и внепарламентские) не обязаны отчитываться о своих поступлениях и расходах с 2020 года. Тогда такие изменения были связаны с коронавирусной пандемией, а в 2022 году партии могли не отчитываться из-за полномасштабного вторжения.

Следует признать, что первые месяцы 2022 года это вполне имело смысл, ведь определенной информацией мог бы воспользоваться враг. Однако уже со второй половины 2022 года (когда работа парламента уже больше напоминала привычный режим) стало очевидным, что нам пора возвращать обязательную отчетность партий.

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Итак, что предполагает эта инициатива:

парламентские партии должны будут подать отчеты в течение 150 дней со дня опубликования этого закона (90 дней предусматривается в законе, еще 60 дней дается на вступление в силу закона). Непарламентские партии имеют 180 дней для представления отчетов (120+60 по указанной выше схеме);

восстановление полномочий НАПК по проверке отчетов партий . Эта инициатива поможет в работе НАПК. Следовательно, агентство имеет право проверять отчеты, которые будут представлены после вступления в силу данного закона. А также те отчеты, которые подавались до вступления этого закона в силу во время действия военного положения. НАПК на это отведено 60 дней;

. Эта инициатива поможет в работе НАПК. Следовательно, агентство имеет право проверять отчеты, которые будут представлены после вступления в силу данного закона. А также те отчеты, которые подавались до вступления этого закона в силу во время действия военного положения. НАПК на это отведено 60 дней; партии, пострадавшие из-за российской агрессии, могут подавать неполные отчеты . Речь идет о том, что часть документов, техники и т.п. могли быть повреждены или уничтожены из-за войны с Россией или вообще находятся на оккупированной части Украины. Информацию по этому поводу можно не подавать. Однако только при условии, что партия предоставит документы, подтверждающие невозможность такой отчетности;

. Речь идет о том, что часть документов, техники и т.п. могли быть повреждены или уничтожены из-за войны с Россией или вообще находятся на оккупированной части Украины. Информацию по этому поводу можно не подавать. Однако только при условии, что партия предоставит документы, подтверждающие невозможность такой отчетности; годовые отчеты вместо ежеквартальных: чтобы упростить процедуру, политические силы могут представлять не ежеквартальные отчеты (как это было раньше), а годовые. Речь идет об отчетных периодах во время пандемии и войны.

При чем здесь коллаборанты?

Несмотря на полномасштабную войну и странные аргументы о том, что такие инициативы поднимают вопросы безопасности, я убежден: возобновление отчетности и декларирование для чиновников – своевременно. Можно сказать, что мы даже кое-что затянули с этим.

Во-первых, такие законопроекты – это наши шаги в ЕС. Предварительные выводы Европейской комиссии показали: нам не простят неблаговидных чиновников. Хорошо, что НАБУ и САП активно работают, разоблачая чиновников на взятках, однако важно расставить правильные предохранители. Ведь более эффективно будет работать не с последствиями коррупции, а с ее корнями.

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ЕС четко обозначил свои требования к нам: государственный аппарат должен быть прозрачным и подотчетным. Должны к этому прийти и поскорее.

Во-вторых, немаловажный момент национальной безопасности. В этом смысле инициатива с возобновлением отчетности партий даже не ко времени, а уже и запоздалая. Нам неизвестно, кто спонсировал пророссийские партии в Украине в критически важных 2020 – 2022 годах. Именно в это время российская агентура активно расшатывала политическую ситуацию в Украине и готовила основу для вторжения.

Не секрет, что сейчас российские деньги заходят в Украину. Однако если партии будут вынуждены отчитываться о происхождении своего состояния – это создаст сложности для врага, который точно захочет снова спонсировать те или иные политические силы.

Когда закон будет принят окончательно?

Интересно, что в Раде публично никто не выступал против возобновления декларирования для чиновников и отчетности партий. Однако были кадры, активно отмечавшиеся на моменте безопасности. Аргументы: якобы есть риски, что таким образом мы покажем врагу слишком много информации. Как ни странно, но больше об этом беспокоились именно те, кто до 24 февраля 2022 года активно распространял пророссийские нарративы.

Могу заверить, что у нас есть реальные шансы на возобновление отчетности партий и декларирование для чиновников до конца сентября. Это должно показать украинскому обществу, что господствующая часть чиновников все же добродетельна и не зря занимает свои должности.

Ключевым является то, что открытые реестры, обязательное декларирование для чиновников и максимально прозрачная работа государственного аппарата – это одно из прямых требований к нам как кандидату на вступление в Европейский Союз. Принятие таких инициатив вплотную приблизит нас к выполнению рекомендации.