Отдали жизнь, чтобы Кремль игнорировал реальность, – Зеленский напомнил о колоссальных потерях России

Владимир Зеленский рассказал, что россияне отдали жизнь для того, чтобы Москва игнорировала реальность. Президент вспомнил, что у россиян действительно колоссальные потери.

Об этом украинский лидер напомнил во время вечернего обращения 15 октября. Зеленский также отметил, что общие потери врага только убитыми уже приближаются к 65 тысячам.

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Зеленский рассказал о потерях врага

Владимир Зеленский рассказал, что Украина делает все, чтобы снизить возможности оккупантов и способность российской армии нести террор. Также ВСУ последовательно уничтожают логистику террористов, их склады и штабы.

Президент напомнил, что почти 65 тысяч россиян отдали свои жизни за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность.

И после того, как продолжается российская "могилизация", можно сказать, что и 100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься,

– сказал Владимир Зеленский.

По его словам, только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа – защита санкциями, защита помощью Украине, – только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – это путь к миру.

"Мир станет возможным тогда, когда для России станет невозможен ее террор", – объяснил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

Стоит вспомнить, что Россия относится к людям как "пушечному мясу". В частности, мобилизованные россияне прибыли на Запорожье в гражданской одежде. То есть, даже формы для них нет.

Более того, источники в спецслужбах сообщили, что во временно оккупированном Луганске больницы и морги переполнены оккупантами. Там не принимают гражданских из-за отсутствия мест.

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