Про це український лідер пригадав під час вечірнього звернення 15 жовтня. Зеленський також зауважив, що загальні втрати ворога тільки вбитими вже наближаються до 65 тисяч.

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Зеленський розповів про втрати ворога

Володимир Зеленський розповів, що Україна робить все, щоб знизити можливості окупантів та здатність російської армії нести терор. Також ЗСУ послідовно знищують логістику терористів, їхні склади й штаби.

Президент пригадав, що майже 65 тисяч росіян віддали свої життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність.

І по тому, як триває російська "могилизация", можна сказати, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматися,

– сказав Володимир Зеленський.

За його словами, тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору й шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі та демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – це шлях до миру.

"Мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим її терор", – пояснив Верховний Головнокомандувач Збройних сил України.

Варто пригадати, що Росія ставиться до людей як до "гарматного м'яса". Зокрема, мобілізовані росіяни прибули на Запоріжжя у цивільному одязі. Тобто навіть форми для них немає.

Ба більше, джерела у спецслужбах повідомили, що в тимчасово окупованому Луганську лікарні та морги переповнені окупантами. Там не приймають цивільних через відсутність місць.

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