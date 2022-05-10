Отдельное наступление из Приднестровья невозможно, – Грабский

В разведке США полагают, что на фоне провалов в войне против Украины Путин может спровоцировать войну в непризнанном Приднестровье. Однако пока это невозможно.

Так считает военный эксперт Сергей Грабский. Об этом он сказал 24 каналу.

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По его словам, сегодня Россия не может открыть фронт с оккупированной территории Молдовы – Приднестровья. На это влияет несколько факторов:

личный состав России – так называемая российская группировка на территории Приднестровья на 70% состоит из жителей самой оккупированной территории, у которых российские паспорта;

общую мобилизационную способность сначала объявляют у 20 – 30 тысяч солдат, а после первых провокаций мы наблюдали активную "самоэвакуацию" призывного контингента в направлении Молдовы, Румынии и даже Украины;

С 2014 года серьезного вооружения и техники на земле не наблюдали.

"Поэтому нужно понимать, что россияне имеют очень ограниченный ресурс и малую способность оперировать и действовать на этих территориях", — добавил Грабский.

И еще один, но важный фактор – территория Приднестровья фактически простреливается. При этом он подчеркнул, что никаких действий со стороны Украины без согласования суверенным государством Молдовы не будет.

Возможно ли наступление из Приднестровья

По его словам, рассматривать вопрос или возможность даже ограниченного штурма или атаки на наши позиции из Приднестровья можно только в следующих случаях:

во взаимодействии с возможным наступлением противника на николаевском направлении в сторону Вознесенска или вдоль моря, а это сложнее;

а также возможным проведением определенных операций на море с целью высадки десанта возле южной Бессарабии.

Только такая триединая задача может рассматриваться как более или менее целесообразная. Отдельное наступление из Приднестровья невозможно,

– подчеркнул Грабский.

Почему Россия не готовится нападать из Приднестровья

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив считает, что россияне пока не думают о том, чтобы открывать дополнительный фронт в Одесской области. Вместо этого они работают над совсем другим. Страна-агрессор наоборот готовится к обороне непризнанного Приднестровья.

Какая в целом ситуация в Приднестровье

В Приднестровье продолжают запугивать людей. Там начали распространять фейки о выстрелах, якобы слышанных со стороны Украины.

Кроме создания напряжения на оккупированной территории Молдовы, есть и похуже сигналы об опасности. К примеру, приведение к полной боевой готовности войск.

В украинской разведке также сообщалось, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью, чтобы обвинить в этом Украину.

Однако угроза вероятного наступления российских войск из Приднестровья фактически отсутствует. Федор Вениславский считает, что разведка постоянно делится данными о возможных опасностях.

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