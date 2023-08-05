"Командировка" Аристова на Мальдивы: в "Слуге народа" рассказали, как узнали о поездке

В "Слуге народа" не знали об отдыхе Юрия Аристова на Мальдивах. Об этом во фракции узнали после публикации журналистского расследования.

Таким признанием поделился глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он рассказал, как Аристов получал допуск на поездку за границу.

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Аристов просился в Вильнюс

Арахамия рассказал, что Аристов брал в "Слуге народа" допуск на поездку в Вильнюс. Там заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке встречался с представителями оборонного комитета Литвы. Во время визита он публиковал фотографии с "рабочих встреч", поэтому в "Слуге народа" не возникло никаких подозрений.

И если бы не было журналистского расследования, мы бы ничего и не знали. Трудно даже представить, что у кого хватит ума в такое сложное для страны время ездить на Мальдивы. Это искренне возмутило многих коллег из фракции,

– признался Арахамия.

Он также подчеркнул, что в настоящее время градус в обществе сильно повысился, поэтому люди очень остро реагируют на такие скандалы. В Украине продолжается полномасштабная война, многие потеряли близких, работу, имущество, а такие поступки нардепов возмутительны для всех.

"У нас есть сотни людей, которые совершили подвиги на территории парламентской дипломатии, внесли огромный вклад для получения Украиной оружия, денег и так далее. Но какой-то депутат позволяет себе ездить на Мальдивы, тогда как другие депутаты за свой счет ездят в командировку и выбивают какие-то вещи для нашей страны", – заявили в "Слуге народа".

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