Путями павшего героя: отец защитника Мариуполя взошел на вершину Карпат в память о сыне

В субботу, 11 мая, состоялось восхождение на гору Хомяк в честь погибшего азовца Александра Гряника. Организовал этот поход отец воина.

Пулеметчик “Азова” Александр Гряник погиб 8 мая 2022 года в Мариуполе во время обороны города.

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Отец защитника организовывает походы в Карпаты второй год

Отец защитника Сергей Гряник организовывает восхождение на вершины Карпат в честь своего погибшего сына второй год подряд. Александр очень любил горы, и отец решил пройти маршрутами, которыми сходил в горы сын.

В 2023 году он вместе с группой неравнодушных поднялся на Говерлу. В этом году восхождение было запланировано на гору Хомяк. К инициативе присоединились 40 человек.

Восхождение на гору Хомяк: фото Алевтины Шевцовой

"Одновременно с восхождением все присутствующие в очередной раз напомнили об украинских военнопленных, которые уже 2 года удерживаются в российских застенках. Вечная память павшим. Свободу защитникам Мариуполя!"– написала журналистка Алевтина Шевцова.

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