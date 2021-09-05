"Отец остановился одеть дочери курточку": новые подробности ужасного ДТП на Львовщине

Масштабное ДТП на Львовщине 3 сентября унесло жизни 3 человек. Один из погибших – 47-летний Владимир Качмар. Его 10-летняя дочь Татьяна в коме. Она нуждается в помощи неравнодушных людей.

24 канал узнал подробности состояния ребенка. Об этом рассказал родственник Юрий Гирняк и Галина Шумская – директор Хлопчицкой школы, в которой учится пострадавшая Татьяна.

К теме В состоянии комы: на Львовщине просят помочь 10-летней пострадавшей в жуткой ДТП

В каком состоянии ребенок

Юрий Гирняк отметил, что 10-летнюю Татьяну сразу же отвезли в больницу. Там родственникам необходимо было принять жизненно важное решение.

Надо было очень быстро решать насчет ампутации ноги. Была очень большая потеря крови. С этой ногой не было возможности что-то сделать,

– вспомнил родственник.

Для такого оперативного вмешательства врачам было необходимо получить согласие мамы. Женщина находилась в Италии на заработках. О трагедии пришлось рассказывать по телефону.

"На второй ноге ребенка зафиксировали 3 открытых перелома. Также сломаны руки, таз и челюсть, зубов нет", – добавил Гирняк.

Таня сейчас в коме, в реанимацию не допускают посторонних людей. В то же время, как рассказали в больнице журналистам 24 канала, маме разрешили увидеть ребенка.

Сейчас есть только 1 хорошая новость – утром 4 сентября ребенок начал самостоятельно дышать. Родственники и знакомые очень надеются, что положительная динамика будет и в дальнейшем.

15 тысяч гривен – один поход в аптеку

Директор утверждает, что медики предупредили – если все будет хорошо, то реабилитация продлится несколько лет.

Если Бог будет милостив к Танечке и все будет хорошо – период реабилитации будет очень долгим,

– сказала Галина Шумская.

По словам директора, один поход в аптеку родственникам обходится примерно в 15 000 гривен. Кроме того, в больнице, где находится девочка, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Как помочь семье? Знакомые и родные очень просят неравнодушных помочь и дать ребенку шанс на жизнь. Реквизиты:

5375 4141 2573 0456 (Monobank) – Иван Петровский

5168 7554 6065 9010 ("Приватбанк") – Елена Качмар

4441 1144 5431 4129 (Monobank) – Андрей Петровский

5167 8032 0712 9987 ("Ощадбанк") – Елена Качмар

5354 6550 3834 7367 – (Ukrsibbank) – Оксана Качмар 6 сентября с 9:00 по 12:00 в Клинической больнице скорой медицинской помощи ждут доноров с III(-) группой крови. С собой нужно иметь паспорт. Необходимые компоненты крови в больнице заканчиваются. Также важна для Тани искренняя молитва.

Отец остановился, чтобы одеть Тане курточку

Владимир Качмар лишь волновался, чтобы его дочь не замерзла. Он не знал, что эта остановка станет роковой.

Как все было

В тот день примерно в 16:00 отец забрал ребенка из музыкальной школы. К слову, так продолжается уже 2 года, ведь Татьяна играет на бандуре.

Отец с дочкой перешли дорогу и направлялись домой. Они остановились возле продуктового магазина, чтобы одеть ребенку куртку. Примерно в 16:20 грузовик врезался в здание, сокрушив его. Также он раздавил пешеходов.



Слева видно отца с дочкой за секунду до аварии / Коллаж 24 канала

Таня была примерной ученицей, – директор школы

Галина Шумская рассказала, что 10-летняя Татьяна училась на отлично.

"Примерный ребенок. Я когда писала пост помощи Тане, я бы никогда не подумала, что ее фамилия должна быть там. У меня Таня Качмар ассоциировалась с олимпиадами, конкурсами, соревнованиями – там ее фамилия должно быть, а не в посте с банковскими реквизитами и просьбой помочь", – эмоционально отметила директор.

Татьяна Качмар играет на бандуре: смотрите видео из семейного архива

Стоит отметить, что родственники дали разрешение на распространение информации и использование фото и видео.

Галина Шумская призывает всех помочь, ведь семья самостоятельно не справится.

Эта семья должна выжить и выиграть,

– заверила директор школы.

Еще одна дочь с диагнозом ДЦП

В семье есть 3 ребенка:

28-летняя Марта , у которой диагноз ДЦП от рождения;

, у которой диагноз ДЦП от рождения; 22-летняя Елена , которая является опекуном Марты;

, которая является опекуном Марты; 10-летняя Татьяна, пострадавшая в результате аварии.

Родители и до трагедии едва справлялись, чтобы максимально лечить Марту.

Мать передала опекунство над Мартой своей средней дочери – Алене. Таким образом получила возможность выехать за границу, чтобы зарабатывать деньги.

"Оксана продала во Львове квартиру, чтобы спасать этого ребенка. Она ездила с ней везде, где только можно. У нее глаза светились, но она должна была этому ребенку помочь", – отметила директор.

Учитывая все обстоятельства, трудную ситуацию в семье и чрезвычайно тяжелые травмы Танюши, община села призывает всех не быть равнодушными.

ДТП в Рудках: что известно

Трагедия произошла 3 сентября примерно в 16:20.

Грузовик снес электроопору и разбил продуктовый магазин.

Погибли 3 человека: 47-летние мужчина и женщина, а также 36-летний водитель грузовика.

Травмы получили 2 девушки – 16 и 10 лет.

По словам очевидцев, водитель начал сообщать людям еще на въезде в город, что автомобиль неисправен. Он сигналил, чтобы те остерегались.

Есть предположение, что у грузовика отказали тормоза. Однако официально этого не подтвердили. Продолжаются следственные действия.

Камеры наблюдения зафиксировали момент ДТП.

24 канал выражает искренние соболезнования родным погибших в жуткой автокатастрофе, случившейся в Рудках.