Есть три основных посыла, – отец Протасевича о том, что от его сына хочет Лукашенко

Отец Романа Протасевича заявил, что его сына пытают, чтобы он сказал то, что хочет услышать самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Об этом свидетельствует суть так называемого "раскаяния" Протасевича.

По словам Дмитрия Протасевича, его сына вытащили на так называемое "интервью", нарушая все мыслимые законы. Мужчина убежден: это сделали для осуществления желания Лукашенко.

Обратите внимание Адвокат наконец смогла попасть к Протасевичу, но ей ничего не позволяют, – отец

Они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко, и на это все направлено. Есть три основных посыла его "раскаяния", если так можно сказать,

– подчеркнул Дмитрий Протасевич.

Что хотел услышать Лукашенко

По словам Дмитрия Протасевича, от его сына хотели добиться таких посылов:

Оппозиция "живет на деньги Запада".

В оппозиции – раскол.

Белорусы должны увидеть, что оппозиция вроде бы "ни на что не годится", им "нужны только деньги", они "живут на западные гранты", "вообще ничего не стоят" и "как личности ничего собой не представляют".

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