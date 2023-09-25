Полностью уничтожена гостиница на морвокзале: страшные последствия ночного удара по Одессе

Ночью Россия ударила по Одессе ракетами и дронами-камикадзе. В результате обстрела уничтожена гостиница на Морском вокзале.

Оккупанты уничтожили гостиницу на Морском вокзале, которая была знаковой достопримечательностью для города. На фото, которые показали Силы обороны Юга и ГСЧС, видно, что здание выгорело дотла.

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Последствия обстрела Одессы

Гостиница на Морском вокзале не использовалась с 2011 года, в ней уже более 10 лет нет ни электричества, ни водоснабжения. Однако теперь оккупанты цинично врут о том, что там якобы была база наемников НАТО и штаб ВМС ВСУ.

Уничтоженная гостиница на Морском вокзале в Одессе: фото Сергей Братчук, ГСЧС и Силы обороны юга

Тем временем в ГСЧС показали видео, как спасатели ликвидировали пламя на Морском вокзале.

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Совладелец гостиницы Андрей Ставницер мечтал переделать этот отель. Он пообещал, что "все еще будет" и обязательно отстроит "Кемпинские" – "Одесса".

Следует отметить, что в результате взрывной волны в Одессе пострадала одна гражданская женщина – она травмировалась обломками и находится в местной больнице.

Кроме Морского вокзала также зафиксированы разрушения в складском помещении, где хранилось зерно, и одном из частных домов Одесского района.

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