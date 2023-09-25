Полностью уничтожена гостиница на морвокзале: страшные последствия ночного удара по Одессе
Источник:ГСЧС
Ночью Россия ударила по Одессе ракетами и дронами-камикадзе. В результате обстрела уничтожена гостиница на Морском вокзале.
Оккупанты уничтожили гостиницу на Морском вокзале, которая была знаковой достопримечательностью для города. На фото, которые показали Силы обороны Юга и ГСЧС, видно, что здание выгорело дотла.
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Последствия обстрела Одессы
Гостиница на Морском вокзале не использовалась с 2011 года, в ней уже более 10 лет нет ни электричества, ни водоснабжения. Однако теперь оккупанты цинично врут о том, что там якобы была база наемников НАТО и штаб ВМС ВСУ.
Уничтоженная гостиница на Морском вокзале в Одессе: фото Сергей Братчук, ГСЧС и Силы обороны юга
Тем временем в ГСЧС показали видео, как спасатели ликвидировали пламя на Морском вокзале.
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Совладелец гостиницы Андрей Ставницер мечтал переделать этот отель. Он пообещал, что "все еще будет" и обязательно отстроит "Кемпинские" – "Одесса".
Следует отметить, что в результате взрывной волны в Одессе пострадала одна гражданская женщина – она травмировалась обломками и находится в местной больнице.
Кроме Морского вокзала также зафиксированы разрушения в складском помещении, где хранилось зерно, и одном из частных домов Одесского района.
Преступления российских террористов фиксируют правоохранительные органы.
Что известно о массированном ночном обстреле 25 сентября
- Ночью россияне запустили на Одесскую область 19 "Шахедов", 12 "Калибров" и 2 "Оникса". Враг коварно ударил по припортовой инфраструктуре.
- Силы ПВО уничтожили 11 "Калибров" и 19 "Шахедов". 2 ракеты "Оникс" попали в зернохранилище, которое было пустым.
- Кроме этого, россияне атаковали Днепропетровскую область. Над Кривым Рогом сбили "Шахед", из-за падения обломков которого возник пожар на одном из промышленных предприятий. Пожар уже был потушен. Главное, что обошлось без потерь.
- Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк объяснила, что россияне пытаются выяснить сущность и плотность нашей ПВО. Захватчики понимают, что портовая инфраструктура для Одесской области приоритетна и она наверняка надежно защищена. Именно поэтому произошла и массированная, и комбинированная атака.