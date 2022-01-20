Отели, банки и самолет: Назарбаев управляет активами на 8 миллиардов долларов

Нурсултан Назарбаев через принадлежащие ему благотворительные фонды якобы владеет активами на 8 миллиардов долларов. В частности, роскошными отелями, фабриками, банками и самолетом.

О состоянии Назарбаева, который в период 1990 – 2019 годов возглавлял Казахстан, узнали журналисты-расследователи OCCRP.

Читайте также У Токаева – вся полнота власти: Назарбаев впервые публично обратился к казахам

Миллионные состояния Назарбаева

В расследовании говорится о том, что формально Назарбаев не является владельцем такого состояния. Однако он является учредителем этих организаций, поэтому, вероятно, контролирует и активы.

Журналисты сообщили о 4 благотворительных фондах. Назарбаев якобы начал их, находясь на посту президента Казахстана.

Активами, о которых пишут расследователи, могут быть

банки в России, Казахстане и Киргизии,

отели,

телеканалы,

торговые центры,

фабрики,

склады.

Кроме того, политик может владеть частным самолетом, который стоит не менее 100 миллионов долларов, полем для гольфа, облигациями и крупной суммой наличных денег.

Поскольку фонды не публикуют ежегодных отчетов, а часть их активов скрыта за секретными иностранными коммерческими структурами, мало кто знает, где эти миллиарды и куда они могут попасть,

– говорится в материале.

Сейчас спикер Назарбаева и представители 3 фондов не прокомментировали эту информацию. Однако в четвертом благотворительном фонде заявили, что активы не приносят прибыли Назарбаеву. Мол, эта организация занимается тем, что финансирует образовательные учреждения, названные в честь первого президента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев, состояние и коррупция его семьи

К теме о Нурсултане Назарбаеве: смотрите видео