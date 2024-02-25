Какова на самом деле ситуация там и на Восточном направлении в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Отход из Ласточкино

На восточном направлении продолжаются тяжелые бои. ВСУ заявили, что для выравнивания фронта, украинской армии пришлось отойти из населенного пункта Ласточкино.

Свитан объяснил, что подобные действия делаются для того, чтобы уменьшить линию фронта и увеличить плотность войска. Он убежден, что после ухода из Авдеевки будет перестроена линия фронта туда, где она более укреплена.

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Ситуация в Крынках

В то же время на юге россияне докладывали о "заходе" в Крынки, однако Наталья Гуменюк отметила, что это был показательный момент для российского телевидения, противник как зашел, так и вышел, но уже со значительными потерями.

Свитан убежден, что сейчас основная задача перед ВСУ на левом берегу – не создать линию фронта, а работать в формате разведки боем. То есть выявлять точки врага, чтобы потом их накрывать артиллерией.

Или побудить открытие огня на себя. Это очень сложная и опасная задача – провоцировать движение колонн врага на себя, для того, чтобы их замкнуть в огненный мешок: когда за колонной открывается огонь сверху и врага раздавливает по нашим рубежам,

– пояснил эксперт.

Атака Украины с воздуха

В ночь на 25 февраля враг массированно атаковал Украину дронами типа "Шахед". 16 из 18 БпЛА удалось сбить бойцам противовоздушной обороны.

Также пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что этой ночью россияне пытались попасть в ПВО на южном направлении и использовали ракеты Х-31П.

Полковник запаса объяснил, что это противорадиолокационные ракеты с заявленной дальностью 100 – 110 километров, но дальше, чем на 70 километров они ни разу не летели.

Наша авиация очень хорошо отработала этой ночью. Было сбито 2 ракеты. Информацию передали партнеры, по ней поднялись наши истребители и сбили эти ракеты. Их очень трудно уничтожить, ведь они сверхзвуковые,

– добавил военный аналитик.