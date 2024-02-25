Яка насправді ситуація там та на Східному напрямку в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Відхід з Ласточкиного

На східному напрямку продовжуються важкі бої. ЗСУ заявили, що задля вирівнювання фронту, українській армії довелося відійти з населеного пункту Ласточкине.

Світан пояснив, що подібні дії робляться для того, аби зменшити лінію фронту і збільшити щільність війська. Він переконаний, що після відходу з Авдіївки буде перебудована лінія фронту туди, де вона більш укріплена.

Мапа Deep State за 25.02.2024

Ситуація в Кринках

Водночас на півдні росіяни доповідали про "захід" в Кринки, однак Наталя Гуменюк зауважила, що це був показовий момент для російського телебачення, противник як зайшов, так і вийшов, але вже із значними втратами.

Світан переконаний, що зараз основне завдання перед ЗСУ на лівому березі – не створити лінію фронту, а працювати у форматі розвідки боєм. Тобто оприявлювати точки ворога, щоб потім їх накривати артилерію.

Або спонукати відкриття вогню на себе. Це дуже складне і небезпечне завдання – провокувати рух колон ворога на себе, для того, щоб їх замкнути у вогняний мішок: коли за колоною відкривається вогонь зверху і ворога розчавлює по наших рубежах,

– пояснив експерт.

Атака України з повітря

В ніч на 25 лютого ворог масовано атакував Україну дронами типу "Шахед". 16 з 18 БпЛА вдалося збити бійцям протиповітряної оборони.

Також речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що цієї ночі росіяни намагалися поцілити в ППО на південному напрямку і використали ракети Х-31П.

Полковник запасу пояснив, що це протирадіолокаційні ракети із заявленою дальністю 100 – 110 кілометрів, але далі, ніж на 70 кілометрів вони жодного разу не летіли.

Наша авіація дуже гарно відпрацювала цієї ночі. Було збито 2 ракети. Інформацію передали партнери, за нею піднялися наші винищувачі і збили ці ракети. Їх дуже важко знищити, адже вони надзвукові,

– додав військовий аналітик.