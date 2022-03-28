Отказ G7 платить за газ рублями перечеркнул попытки России обойти санкции, – министр энергетики

Россия потребовала, чтобы Европа платила за газ в рублях. Таким образом, РФ хотела обойти санкции. Однако западные страны отказались это делать.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко приветствовал решение стран "Большой семерки" не платить за российский газ рублями.

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По его словам, министры энергетики этих государств признали, что такое требование государства-террориста нарушает условия контрактов.

Галущенко подчеркнул, что выполнение такого требования позволило бы России обойти введенные санкции.

Россия до сих пор пытается шантажировать весь цивилизованный мир, однако это только объединяет нас в борьбе против сумасшедшего агрессора.

– заявил Герман Галущенко.

Добавим, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен ранее подчеркнула, что Россия не сможет потребовать у Европы оплату за энергетические ресурсы в рублях. Это нарушение со стороны страны-агрессора.

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Канцлер Германии Олаф Шольц акцентировал внимание на условиях договоров, где указаны только евро и доллары. Аналогичное мнение высказал и премьер Италии Марио Драги (по его словам, такое требование может привести к расторжению контрактов).

В то же время, премьер-министр Словении Янез Янша предположил, что в Европе вряд ли кто-то знает, как выглядят российские рубли.

Глава парламента Бельгии Александр де Кро отметил, что переход на оплату в рублях может привести к изменению цены на топливо. Мол, это возможно только в случае заключения нового договора.

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