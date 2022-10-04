В России отреагировали на решение Украины не проводить переговоры с Путиным

Решение Владимира Зеленского не садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным стало очередной искрой. У россиян настолько воспламенилось, что они едва сдерживали эмоции.

Напомним, что 30 сентября Владимир Путин озвучил решение об аннексии временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие действия стали причиной вызвавших определенные последствия для самой страны-агрессорки.

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С Путиным никто вести переговоры не будет

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский 4 октября. Таким образом, он утвердил решение СНБО, принятое в день провозглашения аннексии Россией захваченных территорий. Глава государства своими действиями дал четко понять, что Украина, если и будет вести переговоры, то уже при другом президенте страны-агрессорке.

Понятно, что от этого мощно вспыхнуло в Кремле. Отреагировал на указ Зеленского спикер Путина Дмитрий Песков. Он в традиционной для самого диктатора манере решил перевести стрелки. Мол, теперь в России ожидают или:

на смену позиции Зеленского в отношении переговоров;

на смену самого президента в Украине.

Что касается последнего, то он цинично заявил, что следующий глава государства будет беспокоиться о народе Украины. Так и хочется спросить: "Боже, да что ты несешь?". Нам о заботе о гражданах будет рассказывать представитель президента, который 21 сентября подписал смертный приговор по меньшей мере 300 тысячам россиян . И это только официальная цифра тех, кого планируют мобилизовать в стране-агрессоре.

В Кремле хотят во всем обвинить Зеленского

Выразить свое недовольство решил и вицеспикер Совета Феда Константин Косачев. Он отметил, что указ Зеленского – "стремление разделить ответственность за заведомо неправильное решение". Здесь у нас снова возникает желание подискутировать. Ведь чье решение он считает неправильным? Решение защищать свою территорию от агрессора?

Напомним, что именно Владимир Путин, его войско и вся страна, 24 февраля 2022 года совершили полномасштабное нападение на Украину. И именно из России поступают жуткие приказы убивать, пытать, насиловать и грабить.

И если уж говорить о переводе ответственности, то пусть лучше взглянуть на решение высшего военного руководства. Путин в последнее время настолько загнан в тупик успешным контрнаступлением, что он не знает, что и делать. Диктатор из Кремля всеми силами пытается сделать виновным кого угодно в поражениях, лишь бы не себя . Этому подыгрывают и российские пропагандисты, убеждающие население страны в том, что Путин все делает правильно. Но это просто его подчиненные постоянно лажают.

Добавим, что 30 сентября СНБО принял также ряд других решений. Они касались заявки Украины о вступлении в НАТО , а также укреплении оборонного комплекса нашего государства. Кроме того, Кабмин получил поручение увеличить военно-техническую помощь нашему государству для противостояния с Россией.

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