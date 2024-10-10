Может ли военнообязанный законно отказаться от повестки

На время военного положения и мобилизации в стране вручение повесток военнообязанным является обычным процессом. При этом этот процесс четко регламентируется законодательством.

Юристы адвокатского бюро Бачинских объяснили, имеют ли граждане право отказаться от вручения повестки.

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Вручение повестки

Повестка означает вызов военнообязанного в военкомат и предусматривает выполнение правил воинского учета, чаще всего для того, чтобы стать на воинский учет, обновить учетные данные, пройти ВВК и определить уровень годности к службе.

"В случае отсутствия военно-учетных документов вообще, или в них указаны устаревшие данные, есть основания для вручения военнообязанному повестки на обновление военно-учетных данных", – отметили юристы.

В то же время, если вы убеждены, что выполнили правила воинского учета, недавно обновили учетные данные, о чем имеете соответствующую отметку и имеете штрих код для проверки соответствующей информации в едином реестре военнообязанных "Оберіг" о наличии отсрочки от мобилизации, то оснований для вручения вам повестки нет.

Юристы советуют объяснить представителям ТЦК и СП, что с момента последнего визита в ТЦК и СП учетные данные у вас не изменились и у вас есть действующая отсрочка.

Отказаться от повестки без каких-либо негативных юридических последствий может категория лиц, которая была исключена из воинского учета. Поскольку такие лица с момента исключения с учета не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК,

– добавляют специалисты.

Также отказаться от повестки можно если:

в документе указаны неправильные данные получателя;

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

Важно! Если же военно-учетные данные не обновлены, то оснований для отказа от получения повестки нет.

Более того, отказ от повестки при таких обстоятельствах трактуется как нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации. И этот факт однозначно фиксируется представителями ТЦК и СП.

В акте об отказе от повестки военнообязанный может указать причины отказа. Если же военнообязанный отказывается также подписывать акт и не желает указывать в нем что-либо, то такой акт подписывается свидетелями отказа от получения повестки.

Именно акт об отказе от повестки является подтверждением такого отказа и основанием для того, чтобы наступила ответственность за отказ от повестки.