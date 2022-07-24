Предусмотрена ли ответственность за отказ от получения повестки: объяснение адвоката

В Украине идет общая мобилизация в условиях военного положения. Представители ТЦК и другие уполномоченные имеют законодательное право вручать повестки, однако призывники могут отказаться от их получения.

При этом отказника от повестки могут составить акт, согласно которому, скорее всего, призывника ждет административная ответственность. О тонкостях вручения повесток, отказе от них и ответственности за это рассказал менеджер адвокатского объединения Артем Крикун-Труш.

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Есть ли отказ от получения повестки нарушением правил военного учета

Сам факт отказа получать повестку не является нарушением правил военного учета, поэтому ответственность за это законодательно не предусмотрена . Вопросы о нарушении правил могут возникнуть тогда, когда от призыва уклоняется внутренне перемещенное лицо .

Отказаться получать повестку можно, однако из-за этого существует высокая вероятность наложения штрафа. По словам Крикуна-Труша, во время вручения повестки представитель центра комплектования еще не знает , нарушаете ли вы правила учета или нет.

Если лицо, подлежащее призыву, выехало на новое место жительства, то оно обязано сняться с учета и стать на новый учет в течение семи дней. Если же это ВПЛ с временно оккупированных территорий, то она должна стать на военный учет по новому месту жительства независимо от того , снялась она с учета дома или нет – это часто невозможно из-за оккупации и боевых действий.

Кроме того, призывники должны информировать территориальный центр комплектования, к которому они приписаны, об изменениях в жизни – семейном положении, месте работы, учебе и т.д.

Если вы нарушаете эти правила учета – подлежите административной ответственности. Впрочем, если вы не ВПЛ, а только проездом в определенном населенном пункте, то привлечь вас к ответственности за нарушение правил военного учета нет оснований .

– объяснил адвокат.

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Что будет, если отказаться получать повестку

После отказа получить повестку, представители центра комплектования могут составить акт в присутствии свидетелей, фиксирующего инцидент. Лицо, отказавшееся получать повестку, при этом не обязано оставлять подпись на документе или указывать там какую-либо информацию самостоятельно.

Вместе с тем вручать повестки уполномоченные могут где угодно. Другое дело, когда повестку начинают выписывать прямо на месте после проверки документов лица.

Если же вы пытаетесь вручить повестку в общественном месте, вписав ваши данные в пустой бланк с подписью руководителя центра комплектования, вы можете попытаться объяснить, что это – незаконно .

– посоветовал правозащитник.

Акт будет рассматриваться руководителем территориального центра комплектования, который может взыскать с отказника штраф. Вместе с тем это решение можно обжаловать в суде . Там ТЦК будет пытаться доказать, что лицо нарушило правила военного учета, однако если истец не является ВПЛ, ТЦК это будет сделать сложно .

Это связано с тем, что военкоматы не обмениваются информацией между собой , поэтому представители центра комплектования, которые планировали вручить повестку, не могут быть уверены в том, что человек не состоит на военном учете или снялся с него и не стал по новому месту жительства. ,

– заметил юрист.

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Каким может быть наказание за нарушение

Статья 210 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает, что ответственность за нарушение правил военного учета составляет штраф от 850 до 1700 гривен .

Если лицо уже уклонялось от призыва ранее (не явилось по повестке для уточнения учетных данных) и получало из-за этого предупреждение от руководителя ТЦК, против него могут применить статью 337 Уголовного кодекса. В этом случае правонарушитель может получить штраф от 5 100 до 8 500 гривен или прохождение исправительных работ в течение года.

Тюремный срок от 3 до 5 лет предусмотрен в том случае, если лицо уклонилось от призыва, уточнив учетные данные, пройдя медицинскую комиссию и получив мобилизационное распоряжение , однако в определенное время не явилось в ТЦК.

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