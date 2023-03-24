Зеленский умеет таких убеждать, – политолог о позиции Венгрии по аресту Путина

В Будапеште заявили, что не арестуют Владимира Путина, если он приедет в эту страну. Такое заявление является продолжением откровенно деструктивной позиции Венгрии по отношению к Украине.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Валентин Гладких. По его словам, отказ Венгрии арестовать Путина в случае его визита в Будапешт – не больше, чем слова.

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Гладких считает, что не стоит слишком переживать из-за реакции Будапешта на ордер на арест Путина по 2 причинам.

Во-первых, вряд ли Путин вообще приедет в Венгрию.

Во-вторых, риторика венгерской стороны может измениться.

"Это просто риторические фигуры. Очень часто на словах Венгрия занимает откровенно деструктивную позицию, которую никак не назовешь проукраинской", – отметил Гладких.

"Особая" позиция Венгрии

Однако, по словам политолога, когда доходит до действий, то, как правило, эта "особая" позиция Венгрии не слишком вредит Украине. К примеру, Венгрия отказалась вместе с ЕС покупать Украине боеприпасы.

Венгерские деньги пойдут за укрепление мира на Балканах. В то же время в Будапеште заявили, что не будут препятствовать другим странам делать то, что они считают нужным,

– сказал Гладких.

Он добавил, что, конечно, заявления венгерских властей очень неприятны для Киева.

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"Орбан сегодня есть, а завтра не будет"

По словам политолога, в будущем венграм будет стыдно за подобные заявления руководства страны.

"Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии – 24 Канал) сегодня есть, а завтра его не будет. А эта риторика останется", – отметил Гладких.

В то же время он подчеркнул, что не все венгры поддерживают позицию Виктора Орбана.

Орбан провоцирует Украину на реакцию

Гладких отметил, что важно, чтобы деструктивные заявления венгерского правительства потенциально не испортили отношения между украинцами и венграми.

Орбан как раз этого и пытается добиться. Он хочет спровоцировать Украину на реакцию, которая была бы оскорбительной для венгров. Дальше Венгрия ответила бы. Могло бы возникнуть напряжение,

– отметил политолог.

Он подчеркнул, что нужно воспринимать позицию Венгрии как данность, которая на самом деле в любой момент может измениться к лучшему.

Президент Зеленский готов говорить с Орбаном

В этом вопросе очень важна позиция Киева. В частности, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно демонстрировал свою готовность общаться с любыми оппонентами, включая Орбана и лидера Китая Си Цзиньпина.

Надо быть готовым говорить не только с единомышленниками. Надо убеждать как раз оппонентов. И очень хорошо, что у Зеленского есть и желание, и умение это делать,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что у президента Украины достаточно навыков и опыта, которые позволяют ему доносить свою позицию другим. Это умение очень полезно в тех обстоятельствах, в которых оказалась Украина.

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