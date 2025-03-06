Как США становятся соучастником России

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину. Рэтклифф говорит, что он с "нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма к Трампу".

Движение к миру в понимании Трампа

Что это означает на практике – рассказал Петр Олещук, информирует 24 Канал.

Читайте также США выходят из игры? Как Украине удержать поддержку Запада

Оружие от США – это сейчас даже не столько прямо про фронт, где большую роль играют дроны, и работают различные альтернативные американским инструменты поставки снарядов. Оружие от США прямо сейчас – это о средствах ПВО, о ракетах для Patriot, которые являются единственным средством защиты украинских городов от российской и северокорейской баллистики.

Относительно данных разведки. США предоставляла данные о вылете стратегических бомбардировщиков агрессора, расположение баллистических установок, а также данные о маршрутах беспилотников.

Вчера, в первой половине дня американские СМИ сообщали, что говорится только о данных разведки, которые позволяли украинцам наносить удары по территории России. Это, конечно, тоже очень важно, ведь "санкции", которые накладывали на российские НПЗ совместными усилиями ССО, СБУ и другие украинские спецслужбы уже были весомым фактором сдерживания. Понятно, что россиянам это очень не нравилось, но американцы вовремя пришли им на помощь.

Однако уже во второй половине дня те же СМИ сообщили, что говорится обо всех разведданных. Британские СМИ сообщили, что США даже запретили передавать украинской стороне разведданные, которые Великобритания получает от США.

Итак, Украину лишают средств ПВО, которые защищают города. Лишают данных, которые влияют на эффективность ПВО. До момента, когда Украина согласится принять условия переговоров с Россией. "Двигаться к миру" в терминологии команды Дональда Трампа.

Фактически, улыбающийся директор ЦРУ говорит украинцам: или быстро все подписывайте, или будете еще больше тел откапывать из-под руин ваших домов. Становясь соучастником террористического государства "Россия".

Что ж, фиксируем.