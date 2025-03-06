Рух до миру у розумінні Трампа

Що це означає на практиці – розповів Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Зброя від США – це зараз навіть не стільки прямо про фронт, де велику роль відіграють дрони, та й працюють різні альтернативні американським інструменти постачання снарядів. Зброя від США прямо зараз – це про засоби ППО, про ракети для Patriot, які є єдиним засобом захисту українських міст від російської та північнокорейської балістики.

Щодо даних розвідки. США надавала дані про виліт стратегічних бомбардувальників агресора, розташування балістичних установок, а також дані про маршрути безпілотників.

Учора, у першій половині дня американські ЗМІ повідомляли, що мовиться лише про дані розвідки, які дозволяли українцям завдавати удари по території Росії. Це, звісно, теж дуже важливо, адже "санкції", які накладали на російські НПЗ спільними зусиллями ССО, СБУ та інші українські спецслужби уже були вагомим фактором стримування. Зрозуміло, що росіянам це дуже не подобалося, але американці вчасно прийшли їм на допомогу.

Однак вже у другій половині дня ті ж ЗМІ повідомили, що мовиться про усі розвіддані. Британські ЗМІ повідомили, що США навіть заборонили передавати українській стороні розвіддані, які Велика Британія одержує від США.

Отже, Україну позбавляють засобів ППО, які захищають міста. Позбавляють даних, які впливають на ефективність ППО. До моменту, коли Україна погодиться прийняти умови переговорів з Росією. "Рухатися до миру" у термінології команди Дональда Трампа.

Фактично, усміхнений директор ЦРУ каже українцям: або швидко все підписуйте, або будете ще більше тіл відкопувати з-під руїн ваших будинків. Стаючи співучасником терористичної держави "Росія".

Що ж, фіксуємо.