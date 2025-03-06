Самоізоляція США

Ще до інавгурації Дональда Трампа, нам вдалося побудувати корисний нам наратив, що це Росія не хоче переговорів. Власне, на зустрічі з Еммануелем Макроном в Парижі ми ту лінію побудували, але далі не втримали.

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Тепер вже Владімір Путін почав навішувати локшини, що це Володимир Зеленський насправді не готовий, а вони готові просто на фантастичних до реалізації умовах, але, мовляв, нумо по кожному пункту торгуватися. Трампу це зайшло, як вода в суху землю, при цьому він одразу здав один із пунктів – гіпотетичне запрошення України в НАТО. Навіщо – досі не розумію, крутий переговірник має розуміти, що сферу можливих рішень на першому столі краще мати ширшу, ніж вужчу.

Після недавніх подій, Трамп зі свитою лише вишуковували нагоди, щоб підтвердити те, що нашептав на вухо Путін. Виглядає так, що до кінця війни ще далеко (хоч то і правда), але їм вистачило. Так, такі висновки – повна дурість, але така от реальність. І ні, я далі не вважаю, що все було підготовано, але так вони хотіли побачити слабкість нашої чи російської позиції щодо їхньої ідеї "швидкого миру" і Нобелівської премії для Трампа. І побачили саме в нас, бо:

хотіли побачити,

ми необережно дали привід.

На тактичному рівні це означає наступні речі. В принципі самоізоляцію США слід було чекати і готуватися. Частково ми із ЄС це робили, але просто і швидко не підготуєшся. Якщо я не плутаю із цифрами, то США – це 30% з лишком всієї допомоги, і 48% військової (якщо виключити данську модель і власне виробництво).

Так, ЄС може наростити й компенсувати – в теорії, але от ми вже 3 роки бачимо як реалізовується цей наратив. Тобто він потрохи реалізовується, от тільки ключове слово – потрохи. А те, що ЄС мав й готовий давати, ми і так вже взяли.

Нам потрібно втягнути США назад

У таких умовах, допоки ми не маємо умовної компенсації втрати цих ресурсів, раціональний підхід один – максимально тримати США залученими і нарощувати ресурс. Розуміючи, що стратегічно США хочуть самоусунутися з російсько-української війни, треба торгуватися за дату їхнього виходу. Так, це не відповідає нашим етичним ідеям про справедливість і допомогу потребуючим, але от такі люди сидять зараз в Білому домі. Нашою злістю у фейсбуці тут не допоможеш.

Важливо Україну чекають складні тижні

Угода про корисні копалини, як я відчитую логіку Білого дому, і була ціна втримування США в процесі. Це справедливо? Ні, але знову ж – це США за Трампа. Тільки тепер, прикриваючи нам зброю та ресурси, які ще за Джо Байдена були надані, США фактично зіскочать за безплатно. Ми втрачаємо ту частку помочі і не маємо руху до умовного паритету сил із Росією. Та ще й в умовах, коли тих ресурсів для паритету нема звідки взяти, з огляду на поведінку ЄС та цілу когорту євроскептиків, популістів та ізоляціоністів, які стають все активнішими.

Ми різко перемикнулися на ЄС, що зрозуміло. Не на Китай же нам перемикатися. Але таке стрибання – явна реакційна поведінка. Нам все ще треба націлитися на відтягування усунення США. Окрім нарощення ресурсів самим і лобіювання нарощення ЄС через чергові коаліції, нам треба із нашими європейськими колегами втягнути США назад.

А поки – якщо ви злі, чи розчаровані – просто донатимо!