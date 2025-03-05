Що Зеленський пропонує Трампу

У цьому дописі англійською мовою Володимир Зеленський підкреслює, що ніхто з українців не хоче нескінченної війни, а Україна готова якомога швидше сісти за стіл перемовин, щоб наблизити міцний мир. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Президент України наголосив, що його команда готова працювати під сильним керівництвом Дональда Трампа, щоб досягти міцного миру. Першими етапами можуть стати звільнення полонених і перемир'я в небі, зокрема заборона на ракети, безпілотники великої дальності, бомби на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, а також негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те саме.

Зеленський наголосив, що нещодавня зустріч із Трампом у Білому домі пройшла не так, як мала б, і йому прикро, що так сталося. Український лідер наголосив, що настав час все виправити й він хоче, щоб майбутня співпраця з США була конструктивною. Крім того, Україна готова у будь-який час підписати угоду про корисні копалини.

У цьому дописі Зеленський задовольнив усі ймовірні бажання представників американської адміністрації, які хотіли продовження його діалогу Трампом, а також, можливо, й самого Трампа, який говорив, що Україна має продемонструвати свою прихильність до миру, ну і європейських партнерів. Вони теж наполягали на пошуку шляхів до примирення між президентом України та його американським колегою.

Зеленський у своєму дописі також вирішив підтримати європейський план перемир'я, запропонований раніше президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Ці політики якраз і пропонували тимчасове перемир'я у повітрі та морі, а також припинення обстрілів енергетичної та іншої цивільної інфраструктур.

Як Трамп планує домовлятися з Путіним

Однак в усьому цьому існує та найголовніше питання – як готовність президента України та його команди працювати під керівництвом Трампа щодо пошуку шляхів до миру буде узгоджуватися із очевидним небажанням президента Росії Владіміра Путіна домовлятися про перемир'я?

Путін не збирається працювати під керівництвом Трампа, він хоче, щоб це Трамп працював під його керівництвом. Очільник Кремля хоче, щоб американський президент погоджувався з усіма його забаганками щодо умов закінчення війни в Україні.

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Керівництво Росії неодноразово підкреслювало, що головною умовою припинення війни вважає досягнення сталого миру, а не домовленості щодо перемир'я чи навіть припинення вогню, на яких продовжує наполягати Трамп. Крім того, Кремль хоче ліквідувати першопричини війни, які, на думку Путіна, пов'язані насамперед із євроатлантичною інтеграцією України і можливістю для Києва обирати власний курс розвитку.

Як саме Трамп збирається домовлятися із Путіним щодо припинення вогню – не знає ніхто, навіть сам Трамп. Можна тільки вітати те, що Зеленський готовий діяти у цій віртуальній реальності, яка живе у голові президента США Трампа, якщо це, звичайно, допоможе нам відновити постачання зброї зі США.

Можливо, Трамп просто скористався приводом, щоб ухвалити рішення, про яке він мріяв з моменту обрання президентом США і про яке попереджав, як про елемент тиску саме на Україну. Невідомо, як реагуватиме Трамп на очевидний факт своєї нездатності тиснути саме на російське політичне керівництво.

Коли прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков говорить, що припинення військової допомоги України є очевидним кроком до миру з боку США, не треба забувати що під миром він має на увазі капітуляцію України з подальшою окупацією території.

Сьогодні питання полягає в тому, чи готовий президент США перетворити свою країну на державу-співучасницю злочинів, які ми спостерігаємо з російського боку з 2014 року. Очевидно, що відповідь на це питання не може дати український президент Володимир Зеленський. Відповідь на питання, наскільки далеко США можуть піти шляхом готовності допомагати Путіну у його агресивних планах щодо України, може дати тільки сам Трамп.