Что Зеленский предлагает Трампу

В том посте на английском языке Владимир Зеленский подчеркивает, что никто из украинцев не хочет бесконечной войны, а Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Президент Украины подчеркнул, что его команда готова работать под сильным руководством Дональда Трампа, чтобы достичь прочного мира. Первыми этапами могут стать освобождение пленных и перемирие в небе, в частности запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, бомбы на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, а также немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.

Зеленский отметил, что недавняя встреча с Трампом в Белом доме прошла не так, как должна была бы, и ему жаль, что так произошло. Украинский лидер подчеркнул, что пришло время все исправить и он хочет, чтобы будущее сотрудничество с США было конструктивным. Кроме того, Украина готова в любое время подписать соглашение о полезных ископаемых.

В этой заметке Зеленский удовлетворил все возможные желания представителей американской администрации, которые хотели продолжения его диалога Трампом, а также, возможно, и самого Трампа, который говорил, что Украина должна продемонстрировать свою приверженность к миру, ну и европейских партнеров. Они тоже настаивали на поиске путей к примирению между президентом Украины и его американским коллегой.

Зеленский в своей заметке также решил поддержать европейский план перемирия, предложенный ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Эти политики как раз и предлагали временное перемирие в воздухе и море, а также прекращение обстрелов энергетической и другой гражданской инфраструктур.

Как Трамп планирует договариваться с Путиным

Однако во всем этом существует и самый главный вопрос – как готовность президента Украины и его команды работать под руководством Трампа по поиску путей к миру будет согласовываться с очевидным нежеланием президента России Владимира Путина договариваться о перемирии?

Путин не собирается работать под руководством Трампа, он хочет, чтобы это Трамп работал под его руководством. Глава Кремля хочет, чтобы американский президент соглашался со всеми его прихотями по условиям окончания войны в Украине.

Актуально Какую задачу имеет администрация Трампа

Руководство России неоднократно подчеркивало, что главным условием прекращения войны считает достижение устойчивого мира, а не договоренности о перемирии или даже прекращении огня, на которых продолжает настаивать Трамп. Кроме того, Кремль хочет ликвидировать первопричины войны, которые, по мнению Путина, связаны прежде всего с евроатлантической интеграцией Украины и возможностью для Киева выбирать собственный курс развития.

Как именно Трамп собирается договариваться с Путиным о прекращении огня – не знает никто, даже сам Трамп. Можно только приветствовать то, что Зеленский готов действовать в этой виртуальной реальности, которая живет в голове президента США Трампа, если это, конечно, поможет нам возобновить поставки оружия из США.

Возможно, Трамп просто воспользовался поводом, чтобы принять решение, о котором он мечтал с момента избрания президентом США и о котором предупреждал, как об элементе давления именно на Украину. Неизвестно, как будет реагировать Трамп на очевидный факт своей неспособности давить именно на российское политическое руководство.

Когда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что прекращение военной помощи Украине является очевидным шагом к миру со стороны США, не надо забывать что под миром он имеет в виду капитуляцию Украины с последующей оккупацией территории.

Сегодня вопрос заключается в том, готов ли президент США превратить свою страну в государство-соучастницу преступлений, которые мы наблюдаем с российской стороны с 2014 года. Очевидно, что ответ на этот вопрос не может дать украинский президент Владимир Зеленский. Ответ на вопрос, насколько далеко США могут пойти путем готовности помогать Путину в его агрессивных планах в отношении Украины, может дать только сам Трамп.