Украинцу Марченко не дают лекарства в российской колонии, у него отказывают ноги

Украинскому политзаключенному в России Александру Марченко не дают важные для его жизни таблетки. Поэтому состояние его здоровья существенно ухудшилось.

Марченко схватили боевики в оккупированном Донецке в 2018 году, а затем "осудили" за шпионаж. В 2019 году международная правозащитная организация "Мемориал" признала украинца политзаключенным.

Читайте также За "экстремизм": оккупанты в Крыму осудили украинского студента

Марченко в России отправляют в ШИЗО и не дают лекарств

Российская адвокатская группа "Команда 29" рассказала, что украинского политзаключенного в России лишают жизненно необходимых лекарств, а при этом еще и отправляют в ШИЗО (штрафной изолятор).

Наш подзащитный Александр Марченко болел раком, ему необходимые лекарства. Без них отказывают ноги. Но наблюдатели не только не передавали ему таблетки – его наказывают за плохое состояние, отправляя в ШИЗО,

– говорится в сообщении.

Из-за онкологического заболевания украинцу удаляли щитовидную железу, теперь он должен регулярно принимать гормональные препараты. Родственники и адвокаты их передают в колонию, но тамошняя администрация долго их не выдавала.

Более того, в течение месяца пребывания Марченко в колонии в Краснодаре его так и не осмотрел врач. Это обещают аж на середину июня.

Удерживаемому в России украинцу очень нужна поддержка

Адвокаты просят писать Марченко хотя бы письма. Ведь "в условиях полной изоляции слова неравнодушных людей очень важны". Отношение администрации колонии к заключенному также может из-за этого улучшиться:

Когда там видят, что судьбой политического заключенного интересуется большое количество людей, его вряд ли будут бить или незаконно отправлять в изолятор,

– пишут правозащитники.

Россия осудила Марченко на 10 лет заключения

17 декабря 2018 Александр Марченко находился в оккупированном Донецке. Туда он поехал, чтобы забрать свой автомобиль. Однако неожиданно украинца схватили боевики.

Два месяца Марченко держали в застенках "Изоляции" и подвергали пыткам. А потом отвезли на границу и отдали представителям ФСБ России.

Уголовное дело против Марченко открыли 30 апреля 2019. Обвинили украинца в подготовке к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения, а еще и в шпионаже.

В декабре 2019 правозащитный центр "Мемориал" признал украинца Александра Марченко политзаключенным в России. Но, не взирая ни на что, 26 ноября 2020 Марченко объявили приговор – 10 лет лишения свободы.

350039 Краснодарский край, город Краснодар, улица Калинина, 58, ФКУ ИК-14, Марченко Александр Владимирович 1971 года рождения.

Советуем прочитать День памяти жертв политических репрессий: как Москва уничтожала Украину и украинцев