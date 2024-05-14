Отключать будут без предупреждения – графики не действуют, – Киевская ОВА о ситуации со светом

В Украине по всем областям 14 мая ввели аварийные отключения света. В Киевской области также будут выключать свет у потребителей.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что в области будут выключать свет без предупреждения. Кроме того, там пока нет графиков аварийных отключений.

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Какова ситуация со светом в Киевской области

Руслан Кравченко заявил, что в Киевской области введены экстренные отключения света. По словам чиновника, в энергосистеме страны сложная ситуация из-за постоянных вражеских обстрелов.

Как сообщает ДТЭК Киевские региональные электросети, меры введены распоряжением НЭК Укрэнерго.

Свет будут выключать без предупреждения – графики не действуют. Энергетики делают невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию,

– подчеркнул Кравченко.

Глава Киевской ОВА также подчеркнул, что каждый из жителей области должен поддержать страну. Поэтому он попросил всех потребителей сократить потребление электроэнергии.

Кравченко также отметил, что вместе украинцы помогут энергетикам как можно быстрее вернуть свет в дома.

Что известно об отключении света в Украине

Укрэнерго 14 мая сообщило о введении графиков аварийных отключений электроэнергии во всех регионах Украины. Это решение было принято в ответ на значительный дефицит электроэнергии в системе, вызванный российскими обстрелами и повышенным потреблением на фоне похолодания.

В компании сообщили, что 14 мая с 21:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут осуществляться контролируемые аварийные отключения электроэнергии. В то же время графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать в течение всего дня 15 мая с 00:00 до 24:00.

В то же время компания YASNO отметила, что графиков отключения света не существует. Ведь отключения не плановые и необходимы для срочного балансировки энергосистемы нашего государства.

В компании призвали украинских граждан набраться терпения. Все энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Кроме того, глава КГВА Сергей Попко заявил, что объемы отключений в столице Украины незначительны и составляют около 10% потребителей. Отключения будут введены в действие ориентировочно до 23:00 этих суток.