На ЗАЭС – произошел 27-й блэкаут: станция работает на резервном питании

Временно оккупированная Запорожская АЭС в пятнадцатый раз за 2026 год осталась без внешнего электроснабжения. Всего с начала полномасштабного вторжения России это уже 27-й блэкаут.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Какова ситуация на ЗАЭС

На станции автоматически включились резервные дизель-генераторы, обеспечивающие работу критически важных систем безопасности.

Аварийная ситуация на станции возникла в результате очередных действий российских оккупационных войск.

Руководитель компании Павел Ковтонюк подчеркнул катастрофические последствия постоянного использования резервного питания.

Регулярные отключения электроэнергии на ЗАЭС изнашивают оборудование и повышают риски для безопасности. Частое включение дизель-генераторов приводит к более быстрой деградации оборудования,

– руководитель "Энергоатома" Павел Ковтонюк.

Ситуация на Запорожской АЭС остается чрезвычайно уязвимой из-за постоянных угроз. Под влиянием некомпетентного российского руководства риски для ядерной и радиационной безопасности только усиливаются.

Специалисты подчеркивают, что единственной гарантией безопасной и стабильной работы атомной станции является ее полная деоккупация. Объект должен вернуться под полный контроль Украины и единственного легитимного оператора АО НАЭК "Энергоатом".

Напомним, что в конце июля Офис Генерального прокурора заочно приговорил российских военных за штурм ЗАЭС в 2022 году. Оккупанты подвергали опасности не только Украину, но и всю Европу.

В течение нескольких часов они обстреливали территорию станции, в частности в направлении ядерных реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива.

Россияне не прекращали обстрелы, несмотря на предупреждения о последствиях. Впоследствии на территории ЗАЭС возник пожар, были повреждены критически важные сети и коммуникации.