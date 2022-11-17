Украинцев призывают зимовать в селах: света может не быть 8 – 10 часов

После ракетных обстрелов России 15 ноября в Украине повредили 16 объектов электроснабжения. Для изготовления нового оборудования требуются месяцы.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире Украинского радио сообщил, что в такой критической ситуации отключения электроэнергии могут несколько затягиваться. По его словам, они могут продолжаться по 8 – 10 часов, пишет 24 канал.

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У Украины проблемы с трансформаторами

Харченко отметил, что эти проблемы возникают из-за специфического формата своей энергосети, который отличается от европейского. Он пояснил, что "трансформаторы – это самое технологичное изделие, которое только можно себе представить".

Эксперт подчеркнул, что нужные Украине трансформаторы производятся год – полтора. Однако первые устройства уже отправляются в страну.

Прошу всех быть максимально готовыми и морально, и физически к достаточно длительному возможному отключению. Это может быть 8 – 10 часов,

– заявил он.

Украинцев просят уехать из городов

С такими просьбами раньше уже неоднократно обращались власти Киева. Теперь же городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажек на время переехать в села к родственникам или знакомым.

По словам мэра, ситуация с отключениями электроэнергии будет ухудшаться, аварийные отключения могут продолжаться не часами, а на днях. Город готовит пункты обогрева для жителей многоэтажек, однако они не смогут вместить всех желающих. А жителей близлежащих к Ивано-Франковску сел призывают принять у себя на зиму женщин и детей из многоэтажек.

Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

Россия обстреляла Украину 17 ноября: что известно

Во время воздушной тревоги оккупанты нанесли террористический ракетный удар по Днепру. По последним данным, пострадали 20 человек. Среди них – 15-летняя девушка и сотрудница мэрии.

Также оккупанты ударили по инфраструктуре Харьковщины. Пострадали не менее 3 человек.

Кроме того, россияне ударили по логистическому объекту в Одессе. В ОК "Юг" заявили, что пострадал один гражданский человек. Взрывная волна повредила постройки окружающих предприятий.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне традиционно атаковали советскими зенитно-ракетными системами С-300, а также реактивными системами залпового огня, крылатыми ракетами из самолетов Ту-95 и из Ростовской области, иранскими дронами-камикадзе типа Shahed ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

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