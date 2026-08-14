Электросети всех четырех стран взаимосвязаны. Их энергетические ведомства сообщили, что уже работают над возобновлением электроснабжения. Об этом пишет Reuters.

Что известно о блекауте в Центральной Азии?

Министерство энергетики Казахстана заявило, что причиной блекаута стало "внезапное изменение потока электроэнергии" в центральноазиатской энергосистеме.

По данным СМИ, свет исчез в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, и столице Кыргызстана Бишкеке. Также перебои с электроэнергией были замечены в столице Таджикистана Душанбе и втором по величине городе страны – Худжанде.

Власти Узбекистана заявили об отключении электроэнергии в некоторых южных районах страны, преимущественно вблизи границы с Таджикистаном.

Журналисты отмечают, что дефицит электроэнергии – распространенная проблема для Центральной Азии. Страны региона традиционно в значительной степени зависят от гидроэнергетики, но из-за изменения климата гидроэлектростанции все чаще сталкиваются с нехваткой воды.

Напомним, что ранее от блекаута страдала Грузия. Страна в третий раз через две недели осталась без электричества. 5 августа масштабный сбой охватил Тбилиси и большинство регионов страны.

Из-за блекаута остановились метро и поезда, а у жителей возникли проблемы со связью и интернетом. Сбой произошел в ходе запланированных испытаний Ингурской ГЭС. Тогда энергосистему проверяли на работу в изолированном режиме.

Ранее масштабные отключения в Грузии произошли 24 и 25 июля.