Електромережі усіх чотирьох країн взаємопов'язані. Їхні енергетичні відомства повідомили, що вже працюють над відновленням електропостачання. Про це пише Reuters.

Що відомо про блекаут у Центральній Азії?

Міністерство енергетики Казахстану заявило, що причиною блекауту стала "раптова зміна потоку електроенергії" в центральноазійській енергосистемі.

За даними ЗМІ, світло зникло в Алмати, найбільшому місті Казахстану, та столиці Киргизстану Бішкеку. Також перебої з електроенергією помітили у столиці Таджикистану Душанбе та другому за величиною місті країни – Худжанді.

Влада Узбекистану заявила про відключення електроенергії в деяких південних районах країни, переважно поблизу кордону з Таджикистаном.

Журналісти зазначають, що дефіцит електроенергії є поширеною проблемою для Центральної Азії. Країни регіону традиційно значною мірою залежать від гідроенергетики, але через зміну клімату гідроелектростанції дедалі частіше стикаються з нестачею води.

Нагадаємо, що раніше від блекауту потерпала Грузія. Країна втретє за два тижні залишилася без електрики. 5 серпня масштабний збій охопив Тбілісі та більшість регіонів країни. Через блекаут зупинилися метро та потяги, а у жителів виникли проблеми зі зв'язком та інтернетом.

Збій стався під час запланованих випробувань Інгурської ГЕС. Тоді енергосистему перевіряли на роботу в ізольованому режимі.

Раніше масштабні відключення в Грузії сталися 24 та 25 липня.