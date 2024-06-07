Насколько сильным сейчас является дефицит электроэнергии и что будет с отключениями: объяснение Минэнерго

В Украине сложная ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов последние несколько месяцев. Украинская энергетика потеряла более 9 гигаватт мощностей, что вызвало дефицит электроэнергии.

Сейчас этот дефицит, к сожалению, сохраняется, и поэтому Украина имеет определенные сетевые ограничения по передаче электроэнергии. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, передает 24 Канал.

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Украина покрывает потребление благодаря собственной генерации и импорту

Николай Колесник рассказал, что сейчас Украина покрывает потребление благодаря собственной генерации и импорту.

Мы сегодня имеем межгосударственные пересечения с пятью странами. Ведутся переговоры по увеличению мощности от 1,7 до 2 гигаватт. Надеемся, это будет помощью,

– сказал он.

Сейчас также решается вопрос об увеличении генерации восстановлением тех объектов, которые возможно восстановить, но "это все время".

Колесник добавил, что сейчас активно привлекается оборудование для проведения оперативных ремонтов. В частности, это реализуется через платформу "Фонд восстановления энергетики", которая была инициирована министром энергетики Германом Галущенко и вице-президентом Евросоюза Кадри Симсон.

"Это эффективная платформа, которая уже позволила привлечь 492 миллиона евро", – отметил Колесник. Речь идет, в частности, о финансовой помощи, оборудования и установки, которые предоставляются на запросы энергокомпаний для того, чтобы они могли быстро выполнять планы ремонтных кампании.

Именно это и является залогом максимальной стабилизации работы энергосистемы,

– сказал заместитель министра энергетики.

В то же время он добавил, что ситуация пока не простая, но при этом есть "понимание, какие проекты и какие меры осуществить для того, чтобы восстановить энергосистему". Однако даже при всех мерах восстановления энергетики остается риск повторных российских обстрелов объектов генерации.

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