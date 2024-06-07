Насколько сильным сейчас является дефицит электроэнергии и что будет с отключениями: объяснение Минэнерго
В Украине сложная ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов последние несколько месяцев. Украинская энергетика потеряла более 9 гигаватт мощностей, что вызвало дефицит электроэнергии.
Сейчас этот дефицит, к сожалению, сохраняется, и поэтому Украина имеет определенные сетевые ограничения по передаче электроэнергии. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, передает 24 Канал.
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Украина покрывает потребление благодаря собственной генерации и импорту
Николай Колесник рассказал, что сейчас Украина покрывает потребление благодаря собственной генерации и импорту.
Мы сегодня имеем межгосударственные пересечения с пятью странами. Ведутся переговоры по увеличению мощности от 1,7 до 2 гигаватт. Надеемся, это будет помощью,
– сказал он.
Сейчас также решается вопрос об увеличении генерации восстановлением тех объектов, которые возможно восстановить, но "это все время".
Колесник добавил, что сейчас активно привлекается оборудование для проведения оперативных ремонтов. В частности, это реализуется через платформу "Фонд восстановления энергетики", которая была инициирована министром энергетики Германом Галущенко и вице-президентом Евросоюза Кадри Симсон.
"Это эффективная платформа, которая уже позволила привлечь 492 миллиона евро", – отметил Колесник. Речь идет, в частности, о финансовой помощи, оборудования и установки, которые предоставляются на запросы энергокомпаний для того, чтобы они могли быстро выполнять планы ремонтных кампании.
Именно это и является залогом максимальной стабилизации работы энергосистемы,
– сказал заместитель министра энергетики.
В то же время он добавил, что ситуация пока не простая, но при этом есть "понимание, какие проекты и какие меры осуществить для того, чтобы восстановить энергосистему". Однако даже при всех мерах восстановления энергетики остается риск повторных российских обстрелов объектов генерации.
Запуск блока на АЭС может улучшить ситуацию в энергосистеме
- На АЭС ночью с 7 на 8 июня возобновит работу один из дополнительных блоков. Это может улучшить ситуацию в украинской энергосистеме. Так, руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий говорит, что это смягчит и сделает более гибкими графики отключений света на ближайшие две недели.
- Впрочем, несмотря на временное улучшение, в Укрэнерго прогнозируют осложнение ситуации в июле. Тогда из-за наступления жары может увеличиться нагрузка на энергосистему.
- Также гендиректор YASNO Сергей Коваленко отметил, что Украину будет ожидать сложная зима. В холодный период, как и в жару спрос на электроэнергию будет расти.