Отключение России от SWIFT все еще "на столе" у Байдена, – СМИ
Источник:твиттер Жаки Генрих
США не исключали вероятность отключения России от системы платежей SWIFT. Напротив, все варианты санкций все еще находятся на рассмотрении.
По меньшей мере, так утверждает корреспондентка Fox News Жаки Генрих, работающая в Белом доме. В твиттере она сослалась на информацию от источника в Совете нацбезопасности США.
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США до сих пор рассматривают возможность отключения России от SWIFT
Американское издание Fox News в лице своей представительницы в Белом доме Жаки Генрих уверяет, что Соединенные Штаты и их президент Джо Байден все еще рассматривают все варианты санкций против России.
- Речь идет о санкциях, которые применят в случае новой российской агрессии против Украины.
- Примечательно, что среди этих мер есть опция отключения России от международной платежной системы SWIFT.
NSC (Совет нацбезопасности США, United States National Security Council, – 24 канал) опровергает сообщение, что Запад больше не рассматривает возможность отрезать Россию от SWIFT,
– заявила Генрих.
Далее журналистка привела цитату высокопоставленного чиновника NSC: "Все варианты (санкций против России, – 24 канал) остаются на столе. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими партнерами относительно строгого наказания России, если она прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину".Важно! Это сообщение от Fox News прозвучало на фоне другого – от немецкого издания Handelsblatt . Там уверяли, что США и ЕС больше не рассматривают отключения России от SWIFT, потому что, мол, будут слишком негативные экономические последствия для самого Запада.
Также обратите внимание:
- В Германии говорят, что Россию не нужно отключать от SWIFT. Впрочем, пока на уровне кандидата на пост главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца.
- А вот Кремль пригрозил разрывом отношений в ответ на информацию о намерениях США ввести санкции против Владимира Путина.
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Полный текст сообщения Жаки Генрих в твиттере:
NSC опровергает сообщение Reuters (со ссылкой на германскую газету), что Запад больше не рассматривает возможность отрезать Россию от SWIFT.
NSC: "Ни одного варианта не убрали со стола. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу тяжелых последствий для России, если она нападет на Украину".