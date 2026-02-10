Россия имеет 3 альтернативы Starlink: одна из них особенно опасна для Украины
- В начале февраля российским оккупантам отключили системы Starlink. Они пытаются найти альтернативу.
- Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал о 3 альтернативных вариантах, которые выбрали оккупанты.
В начале февраля российским оккупантам фактически отключили системы Starlink на фронте. К сожалению, у них есть определенные альтернативы, но каждый из них имеет свои нюансы.
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что оккупанты уже более двух десятилетий пытаются сформировать свою спутниковую связь. У них есть определенные результаты.
Как Россия может заменить Starlink?
По словам Лакийчука, в России функционирует спутниковая связь от компании "Газпром космические системы". Фактически она используется в военных целях. Тамошнее минобороны арендует спутники и использует их для собственных целей.
Это сложно сравнивать с системой Starlink, ведь "Газпром" имеет значительно меньшие возможности. Если SpaceX сейчас имеет в доступе более 9500 активных спутников на орбите, то Россия, к примеру, сейчас оперирует только 4 – 5 спутниками из серии "Ямал".
Обратите внимание! Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что Россия срочно перебрасывает на фронт собственные терминалы спутникового интернета. В России действует ряд провайдеров, которые работают на базе спутников "Ямал" и "Экспресс".
Эти спутники помогут оккупантам действовать на стратегическом и оперативном уровне. Но с тактическим уже начинаются проблемы.
Российские спутники не имеют такой пропускной способности, которая поможет действовать на тактическом уровне. Если просто говорить, то ты делаешь запрос – а тебе приходит картинка, условно, за 5 минут. Вот так тормозит. Это мало что дает в условиях быстрых боевых действий,
– сказал Лакийчук.
Оккупанты также пытаются создавать на некоторых участках так называемые Wi-Fi-мосты, которые связывают оптоволокном, чтобы настроить связь. Кроме того, враг пытается попасть в "белый список" терминалов Starlink. Это – самый опасный для нашего государства вариант. Но здесь тоже есть свои нюансы.
Они всячески пытаются проникнуть в "белый список". Была информация, что уже пробовали подкупать граждан Украины. Также пытались обманом заставить зарегистрировали терминал, убеждая, что это нужно сделать для украинских военных. Вы должны понимать, что украинские спецслужбы легко здесь все вычислят и найдут человека,
– подчеркнул Лакийчук.
Отключение Starlink на фронте
- На территории ввели "белый список" систем Starlink. Их нужно верифицировать через ЦНАП для физических лиц или через Дію для юридических лиц. Неверифицированные системы работать не будут. Такое требование ввели из-за того, что оккупанты начали активно применять Starlink на фронте. В частности это позволяло им управлять "Шахедами" и другими беспилотниками фактически в прямом эфире.
- Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Герой Украины Юрий Федоренко рассказал, что в российских подразделений начались проблемы с коммуникацией и координацией на передовой. По его мнению, за полгода оккупанты смогут настроить альтернативную связь.
- Аналитики Института изучения войны со ссылкой на украинских военных сообщили, что блокирование Starlink все же не парализовало войска оккупантов. Но у них начали расти потери.