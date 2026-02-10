Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что оккупанты уже более двух десятилетий пытаются сформировать свою спутниковую связь. У них есть определенные результаты.

Как Россия может заменить Starlink?

По словам Лакийчука, в России функционирует спутниковая связь от компании "Газпром космические системы". Фактически она используется в военных целях. Тамошнее минобороны арендует спутники и использует их для собственных целей.

Это сложно сравнивать с системой Starlink, ведь "Газпром" имеет значительно меньшие возможности. Если SpaceX сейчас имеет в доступе более 9500 активных спутников на орбите, то Россия, к примеру, сейчас оперирует только 4 – 5 спутниками из серии "Ямал".

Обратите внимание! Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что Россия срочно перебрасывает на фронт собственные терминалы спутникового интернета. В России действует ряд провайдеров, которые работают на базе спутников "Ямал" и "Экспресс".

Эти спутники помогут оккупантам действовать на стратегическом и оперативном уровне. Но с тактическим уже начинаются проблемы.

Российские спутники не имеют такой пропускной способности, которая поможет действовать на тактическом уровне. Если просто говорить, то ты делаешь запрос – а тебе приходит картинка, условно, за 5 минут. Вот так тормозит. Это мало что дает в условиях быстрых боевых действий,

– сказал Лакийчук.

Оккупанты также пытаются создавать на некоторых участках так называемые Wi-Fi-мосты, которые связывают оптоволокном, чтобы настроить связь. Кроме того, враг пытается попасть в "белый список" терминалов Starlink. Это – самый опасный для нашего государства вариант. Но здесь тоже есть свои нюансы.

Они всячески пытаются проникнуть в "белый список". Была информация, что уже пробовали подкупать граждан Украины. Также пытались обманом заставить зарегистрировали терминал, убеждая, что это нужно сделать для украинских военных. Вы должны понимать, что украинские спецслужбы легко здесь все вычислят и найдут человека,

– подчеркнул Лакийчук.

Отключение Starlink на фронте