Это бизнес, – в ЦПД объяснили, почему Трамп никогда не выключит в Украине Starlink

Недавно в США появились угрозы отключить Украине системы Starlink. На это отреагировал глава Центра противодействия дезинформации.

Он в первую очередь отметил, что это бизнес, а потому Трамп никогда этого не сделает. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

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США оплатили незначительную часть Starlink

Миллиардер Илон Маск заявил, что весь фронт в Украине "рухнет", если он отключит Starlink. Хотя впоследствии он поспешил сделать другое заявление – что не будет делать этого, даже если не соглашается с политикой Киева.

"Старлинки" никто отключать не будет несмотря на разные заявления Маска и разные другие такие вещи, что фронт обвалится. Он не обвалится,

– подчеркнул Коваленко.

По его словам, еще в 2022 – 2023 годах зависимость от этих систем была значительно больше, а сейчас есть альтернативы, но "сложности будут, бесспорно", если это все же когда-нибудь произойдет.

"Ну надо понимать, что за деньги США, за деньги Госдепа, за деньги USAID ... оплачены были не все "старлинки"", – заметил также глава ЦПД.

Чаще всего услуги Starlink оплачивали сами же военные из своих зарплат. Также на это направлялись средства из волонтерских фондов и иностранная помощь из Европы. К примеру, значительное количество Starlink оплачивает Польша.

Соответственно просто взять выключить все не получится, поскольку просто взлетят контракты в Маска. А это – бизнес,

– отметил Коваленко.

Поэтому, по его словам, все сказанное об отключении этих систем пока преимущественно блеф.