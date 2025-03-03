В Евросоюзе изучают способы помочь Украине заменить Starlink Маска

Илон Маск, который очень близок к Дональду Трампу, неоднократно угрожал отключением Starlink. В Евросоюзе хотят решить эту проблему.

Европейская комиссия пытается выяснить, как можно помочь Украине со спутниковой связью после информации о возможном прекращении доступа сети Starlink. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Есть ли альтернатива

Космические системы связи являются чрезвычайно важным инструментом для Украины, но остается непонятным, продолжит ли Илон Маск предоставлять доступ к Starlink.

По состоянию на 2024 год Украина заявила, что в нашем государстве работает около 42 тысяч терминалов Starlink и примерно половина из них финансируются Польшей.

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье заявил, что Киев уже "выразил заинтересованность" в том, как он может использовать Govsatcom – объединенную сеть действующих национальных правительственных спутниковых систем ЕС – и IRIS², который должен заработать в 2030-х годах.

Комиссия будет продолжать свои контакты с Украиной в этом направлении,

– добавил Ренье.

Французский депутат Европарламента от группы Renew Кристоф Грудлер в письме к исполнительной власти ЕС призвал ее срочно оценить, какие альтернативные спутниковые решения может предложить ЕС Украине вместо Starlink.

Также есть варианты использования коммерческих мощностей спутников Eutelsat, Hispasat или SES, которые уже расположены на геостационарной орбите, или созвездия OneWeb.