Свет будут выключать, но не всем: применят ли 8 апреля графики
- 8 апреля в Украине с 07:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 будут применять графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
- Ограничения связаны с последствиями российских атак на энергообъекты, бытовых потребителей это не коснется.
В Украине в среду, 8 апреля, будут применять графики в течение нескольких часов. Ограничения не будут касаться бытовых потребителей.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Интересно Украинцы снова будут жить с отключениями света: какие решения власти усугубляют дефицит
Что будет с графиками 8 апреля?
В Укрэнерго отметили, что 8 апреля во всех регионах Украины с 07:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 будут применять графики ограничения мощности. Это касается промышленных потребителей.
Причина применения ограничений – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты,
– отметили в компании.
Там также отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому призвали следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго по регионам. Кроме того, в Укрэнерго попросили украинцев потреблять электроэнергию экономно.
Кстати, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил в комментарии 24 Канала, что примерно с июня влияние ремонта на АЭС станет более ощутимым, даже при большей солнечной активности. Поэтому отключений света не избежать.
Что было с отключениями в последнее время?
В Минэнерго сообщали 7 апреля, что обстрелы и непогода вызвали отключения электроснабжения в более чем 10 областях Украины. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
6 апреля в Киеве и нескольких областях Украины вводили экстренные и аварийные отключения света. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме в результате российских атак.
В Славутиче 6 апреля 21 тысяча жителей осталась без электроэнергии. Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, а для поддержки населения открыли пункты несокрушимости.