Об этом сообщили в Укрэнерго.

Что будет с графиками 8 апреля?

В Укрэнерго отметили, что 8 апреля во всех регионах Украины с 07:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 будут применять графики ограничения мощности. Это касается промышленных потребителей.

Причина применения ограничений – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты,

– отметили в компании.

Там также отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому призвали следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго по регионам. Кроме того, в Укрэнерго попросили украинцев потреблять электроэнергию экономно.

Кстати, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил в комментарии 24 Канала, что примерно с июня влияние ремонта на АЭС станет более ощутимым, даже при большей солнечной активности. Поэтому отключений света не избежать.

