В нескольких областях начали вводить аварийные графики отключения света

Россия осуществила пуски крылатых ракет утром 1 февраля. Известно, что в нескольких областях Украины ввели в действие аварийные графики отключения света.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Пока неизвестно, когда ограничения отменят.

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Что известно об отключении света в Украине

Утром 1 февраля Россия нанесла ракетный удар по Украине. На этом фоне в нескольких областях были введены аварийные отключения света.

В связи с ракетной атакой – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения,

– говорится в сообщении.