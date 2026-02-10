Проблемы со светом не решаются вовремя, – Зеленский пригрозил местным властям

Владимир Зеленский сообщил 10 февраля, что провел совещание по ситуации в энергетике. В ряде областей Украины сохраняется сложная ситуация со светом после российских атак.

К тому же, как заявил президент Украины, есть проблемы с реагированием местных властей на долговременные отключения.

Где ситуация со светом самая сложная?

Как сообщил Зеленский, на селекторе обсуждали отчеты, в частности, из Сумской, Харьковской и Полтавской областей. Там, по данным президента, сейчас ситуация с электроснабжением самая сложная.

Не во всех общинах проблемы решаются вовремя, и по этому поводу должны быть выводы,

– добавил Зеленский.

Похожая ситуация на Днепропетровщине, в частности в Кривом Роге. Президент Украины обратил внимание на "часто запоздалую" реакцию местных властей на длительные обесточивания в регионе.

По словам Зеленского, продолжаются дополнительные меры поддержки и в части общин в Одесской области. Помощь там оказывают людям в домах с электроотоплением. Президент подчеркнул, что местные власти должны предоставить четкие решения по обеспечению каждого такого дома.

Отдельно президент отметил необходимость быстрого реагирования Воздушных сил ВСУ для защиты Харьковщины и других приграничных областей. Речь идет о противодействии вражеским "Шахедам". По словам Зеленского, страна не имеет времени на промедление.

МВД Украины доложило по получению от партнеров дополнительного оборудования, а именно генераторов, которые пополнят резервы для оперативного реагирования,

– резюмировал Зеленский.

Какая ситуация в энергетике сейчас?