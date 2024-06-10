Завтра во всех областях будут действовать графики: когда будут выключать свет

Уже завтра, 11 июня, по всей территории Украины снова будут выключать свет. В Укрэнерго рассказали, как будут действовать ограничения для потребителей.

Заметим, что сегодня, 10 июня, по территории всей страны также ввели графики почасовых отключений. В то же время для объектов критической инфраструктуры электроснабжение обеспечивают бесперебойно.

Смотрите также Графики отключений возвращаются: какая ситуация в энергосистеме Украины 10 июня

Когда будут выключать свет завтра

По данным Укрэнерго, по состоянию на эту минуту аварийные отключения в Харькове, о которых сообщалось ранее, были отменены. В то же время во всех областях с 16:00 до 22:00 действуют графики почасовых отключений.

В частности, в компании рассказали о ситуации со светом завтра, 11 июня. Так, во вторник по всей Украине будут снова применены графики почасовых отключений.

Отмечается, что ограничения продлятся в период с 14:00 до 19:00.

Отключение света в течение 11 июня / Фото Укрэнерго

Подробнее об аварийных отключениях в Харькове

О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале . Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.

Как пояснили в компании, к аварийным отключениям в городе вызвали технические осложнения в магистральной сети. Отмечалось, что в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры также возможны перерывы.

"Объем аварийных отключений незначительный", – заверили в Укрэнерго. Однако уже вскоре появилась информация о том, что аварийные отключения в городе были отменены.

Какая ситуация сейчас в энергосистеме Украины