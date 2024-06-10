Завтра во всех областях будут действовать графики: когда будут выключать свет
Источник:Укрэнерго
Уже завтра, 11 июня, по всей территории Украины снова будут выключать свет. В Укрэнерго рассказали, как будут действовать ограничения для потребителей.
Заметим, что сегодня, 10 июня, по территории всей страны также ввели графики почасовых отключений. В то же время для объектов критической инфраструктуры электроснабжение обеспечивают бесперебойно.
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Когда будут выключать свет завтра
По данным Укрэнерго, по состоянию на эту минуту аварийные отключения в Харькове, о которых сообщалось ранее, были отменены. В то же время во всех областях с 16:00 до 22:00 действуют графики почасовых отключений.
В частности, в компании рассказали о ситуации со светом завтра, 11 июня. Так, во вторник по всей Украине будут снова применены графики почасовых отключений.
Отмечается, что ограничения продлятся в период с 14:00 до 19:00.
Подробнее об аварийных отключениях в Харькове
Как пояснили в компании, к аварийным отключениям в городе вызвали технические осложнения в магистральной сети. Отмечалось, что в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры также возможны перерывы.
"Объем аварийных отключений незначительный", – заверили в Укрэнерго. Однако уже вскоре появилась информация о том, что аварийные отключения в городе были отменены.
Какая ситуация сейчас в энергосистеме Украины
- В Украине сложная ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов в последние несколько месяцев. Наша энергетика потеряла более 9 гигаватт мощностей, что вызвало дефицит электроэнергии. Сейчас этот дефицит, к сожалению, сохраняется, и поэтому у Украины есть определенные сетевые ограничения по передаче электроэнергии.
- За время полномасштабной войны Россия уничтожила более половины мощностей Украины. За более чем 2 года объемы генерации упали до менее 20 гигаватт. До полномасштабного вторжения России у Украины было мощь в размере около 55 гигаватт. Это один из самых больших показателей Европы.
- В то же время Укрэнерго не предусматривает возможность какой-либо системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массовых обстрелов. Не стоит путать блєкауты с контролируемыми отключениями.