В понедельник, 10 июня, по всей Украине должны работать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключаться в промежутке между 16.00 и 22.00 как для бытовых, так и промышленных потребителей. В Харькове Укрэнерго вынуждено применить аварийные отключения.

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Почему в Харькове выключают свет вне графика

Как пояснили в компании, к аварийным отключениям в городе привели технические осложнения в магистральной сети. В энергоснабжении объектов критической инфраструктуры также возможны перерывы. "Объем аварийных отключений незначителен", – заверили в Укрэнерго.

Отключение в Харькове / Фото Укрэнерго

Напомним, что вчера, 9 июня, в Украине графики не применялись, поскольку в выходной день значительно снизилось потребление электроэнергии, а также в работу вернули энергоблок АЭС.

Однако, к вечеру, аварийные отключения внезапно произошли на Сумщине. Как потом объяснили в компании, ночью по техническим причинам действием защиты дважды выключался один из энергообъектов. В результате без света остались потребители в Харьковской и Сумской области. На Харьковщине энергоснабжение было восстановлено менее чем через час. В Сумской области действовали аварийные отключения. По состоянию на 09:30 энергоснабжение возобновлено в полном объеме.

Пока ситуация в энергосистеме остается очень серьезной. Из-за российских атак она потеряла более 9 гигаватт мощностей. Для полного восстановления требуется около 2 лет. Нынешняя зима обещает быть сложной.

В то же время, риска полного блекаута нет. Впрочем, это прогноз без учета возможных российских массовых обстрелов. Отметим, что страна – агрессорка целенаправленно бьет именно по энергетическим объектам для того, чтобы вызвать тотальный блекаут.

В Укрэнерго рассказывают, что возвращение графиков – последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме.