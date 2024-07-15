Из-за жары потребление света достигло максимума: с которого часа ужесточат ограничения

Из-за аномальной жары потребление электроэнергии в Украине уже достигло максимума. Графики отключений будут действовать все воскресенье.

Так, 15 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. Вечером – больше.

Обратите внимание Обесточены почти 500 населенных пунктов, графики будут действовать все сутки: что со светом 15 июля

Потребление электроэнергии достигло максимума из-за аномальной жары

В Укрэнерго объяснили, что из-за аномальной жары в Украине и Европе, по прогнозу – потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.

Для компенсации дефицита энергии в системе, сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 – четыре очереди,

– отметили в Укрэнерго.

Также напомнили, что значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины – это результат 8 российских массированных атак, которые агрессор совершил с начала года на объекты нашей энергетики.

В результате страна потеряла 9 гигаватт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии,

– заявили в Укрэнерго.