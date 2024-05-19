Завтра по всей Украине снова отключат свет: Укрэнерго рассказало, когда именно

20 мая во всех регионах Украины на определенный период времени будут отключать электроэнергию как для граждан, так и для предприятий. В Укрэнерго рассказали детали ограничений.

Графики почасовых отключений снова в действии. В понедельник, 20 мая, без света будет вся Украина. Однако, не целый день. Речь идет лишь о 6 часах.

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Вечера без света

Так, в сообщении Укрэнерго говорится, что для бытовых и промышленных потребителей с 18:00 по 24:00 введут графики отключения света. В то же время ограничения не касается объектов критической инфраструктуры.

Напомним, что сегодня, 19 мая, предупреждали об аварийных отключениях для потребителей на Харьковщине и Полтавщине. Они были связаны с проведением восстановительных работ в этих регионах после дроновых ударов 18 мая.

Отметим, что во время дроновой атаки 18 мая на прицеле у оккупантов были Полтавская, Харьковская, Винницкая, Николаевская и Днепропетровская области. В частности, на Полтавщине вражеские беспилотники повредили объект энергетической инфраструктуры.

Утром в Национальной энергетической компании Укрэнерго сообщили, что ночью российские БпЛА атаковали два объекта энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах.

В общем тогда страна – агрессорка запустила 13 "Шахедов", все из которых были сбиты силами ПВО.

Зеленский просит украинцев экономить электроэнергию

Следует заметить, что к графикам ограничения Украина вынуждена прибегать из-за роста потребления электроэнергии, а также из-за последствий российский обстрелов, главной целью которых в течение длительного времени становилась именно энергетическая инфраструктура нашего государства. На днях президент Зеленский имел правительственное заседание, на котором обсуждали проблемы с отключением света.

По словам главы государства, наша энергетика потеряла существенную часть генерации, а потому она требует время на восстановление.

Президент отметил, что он рассчитывает на рассудительное потребление электроэнергии украинцами, а также надеется на усиление ПВО с помощью западных партнеров.