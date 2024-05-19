Графіки погодинних відключень знову у дії. У понеділок, 20 травня, без світла буде вся України. Однак, не цілий день. Йдеться лише про 6 годин.

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Вечори без світла

Так, у повідомленні Укренерго мовиться, що для побутових та промислових споживачів з 18:00 по 24:00 запровадять графіки відключення світла. Водночас обмеження не стосується об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 травня, попереджали про аварійні відключення для споживачів на Харківщині та Полтавщині. Вони були пов'язані з проведенням відновлювальних робіт в цих регіонах після дронових ударів 18 травня.

Зазначимо, що під час дронової атаки 18 травня на прицілі в окупантів були Полтавська, Харківська, Вінницька, Миколаївська та Дніпропетровська області. Зокрема, на Полтавщині ворожі безпілотники пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.

Вранці у Національній енергетичній компанії Укренерго повідомили, що вночі російські БпЛА атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах.

Загалом тоді країна – агресорка запустила 13 "Шахедів", усі з яких були збиті силами ППО.

Зеленський просить українців економити електроенергію

Слід зауважити, що до графіків обмеження Україна вимушена вдаватися через зростання споживання електроенергії, а також через наслідки російський обстрілів, головною ціллю яких протягом тривалого часу ставала саме енергетична інфраструктура нашої держави. На днях президент Зеленський мав урядове засідання, на якому обговорювали проблеми з відключенням світла.

За словами глави держави, наша енергетика втратила суттєву частину генерації, а тому вона потребує час на відновлення.

Президент зазначив, що він розраховує на розважливе споживання електроенергії українцями, а також сподівається на посилення ППО за допомогою західних партнерів.