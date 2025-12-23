Графики вводят по всей Украине: как будут выключать свет 24 декабря

В среду, 24 декабря, графики почасовых отключений света введут во всех регионах Украины. Меры ограничения ввели из-за российских обстрелов энергообъектов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также Графики на Западе и аварийные отключения в Киеве: что со светом 23 декабря

Как в Украине будут выключать свет 24 декабря?

По словам энергетиков, 24 декабря во всех регионах Украины вводят графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты,

– отметили в Укрэнерго.

Они уточнили, что ситуация в энергосистеме может измениться. "Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – подчеркнули энергетики.

Сотрудники Укрэнерго призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно, когда она появится по графику.

Удары России по энергетике: что известно?